San José Rugby y Hockey Club se potencian

El dirigente Gustavo Borgognon, presidente del San José Rugby y Hockey Club, manifestó a nuestro portal que fue "un 2017 altamente fructífero". La entidad cuenta con un ambicioso proyecto 2018, en sus 40 años, y además tendrá entrenador sudamericano.

Santi Alvarez

Ambiciosos proyectos emergen en el horizonte de la institución Albiceleste que el 19 de marzo próximo festejará 40 años de fundación. Anunció la contratación de un Entrenador Sudafricano.

- Cual es su balance del 2017 ?

- Cuando se habla del balance en un deporte normalmente se refieren a los logros deportivos que tuvo el club en el año, que en nuestro caso, aunque no fueron pocos, creemos quedaron ampliamente opacados por otros logros que nos parecen mucho más importantes que un partido ganado o un campeonato conquistado. Por eso, y sin intención de numerarlos por orden de importancia quiero mencionar algunas de las victorias más significativas del club durante este año, y el convenio con el Club 12 de Octubre de Santo Domingo, una institución de futbol, es sin duda la que mas se alinéa con nuestro objetivo principal para los próximos años.

- Cuáles son los beneficios de esta Alianza Estratégica e Histórica ?

- El crecimiento del club, pero no solo en lo que respecta a infraestructura, sino en lo más importante, el factor humano. El convenio con el 12 nos permite contar con cada vez más jugadores en las categorías infantiles y juveniles, tener un sitio donde entrenar en pleno centro de Asunción. Es el primer paso para llegar a nuestro objetivo de mediano plazo, duplicar la cantidad de jugadores, aunque nos falta bastante todavía, vamos por buen camino.

- Qué otros logros puede destacar ?

-Desde el año pasado tenemos dos equipos en la categoría M14, en la cual fuimos campeones ambos años, y desde el 2017 también tenemos dos equipos en la categoría M16, en la cual tuvimos 8 jugadores nuevos solo este año, también presentamos un tercer equipo del Plantel Superior, la Intermedia para que los más de 60 jugadores que entrenaban toda la semana no se quedasen sin jugar el sábado. Hemos triplicado nuestra cantidad de entrenadores en los últimos 3 años, quienes se han capacitado durante todo este año y se encuentran muy comprometidos para trabajar en el 2018, lo que nos permitirá presentar 2 equipos por cada categoría habilitada por la Unión de Rugby del Paraguay, excepto en Primera División. Significa que vamos a tener 9 equipos jugando el torneo local, casi el doble que todos los demás clubes.

- Qué puede decirnos sobre la Organización del Club ?

- Hemos triplicado la cantidad de personas que trabajan para el club, algunos profesionales rentados y muchos otros voluntarios, todos están contenidos en una estructura organizada, con un organigrama y funciones bien claras y detalladas, ahora la administración del club ya no depende solo de la Comisión Directiva, esta en manos de más de 20 personas, lo cual facilita las cosas y nos permite alcanzar objetivos más ambiciosos.

- Qué mención se merece la Gira Sudáfrica 2017 ?

- Inmensamente Valiosa. 94 personas tuvieron la experiencia de vivir como jugadores profesionales y pudimos ver lo que pueden mejorar nuestros jugadores con entrenamientos de mañana y tarde, sesiones de gimnasio, alimentación especial, y el descanso adecuado, pero lo más importante es que ellos también lo vieron y luego de ese viaje ya no se van a contentar con solo jugar al rugby, ahora sus objetivos son más grandes, más ambiciosos.

- Es cierto que los Planteles contarán con un Entrenador Sudafricano ?

- Durante la gira tuvimos la suerte de conocer a excelentes entrenadores que el año que viene vendrán a darnos una mano en el aspecto deportivo, por primera vez en la historia de nuestro club, en el 2018 tendremos un entrenador sudafricano trabajando con todos nuestros equipos, inclusive con las infantiles y el equipo femenino. Todos estos logros no solo son vistos y aprovechados por los jugadores, sino también por sus padres quienes cada vez se acercan mas para ayudar o simplemente a sentarse en las graderías a ver los partidos de sus hijos y disfrutar de la nueva infraestructura: la cantina, el restaurante, el gimnasio, el bar, la clínica de fisioterapia, la cancha de pasto sintético para el hockey femenino, y la oficina donde nos reciben todos los días el gerente y el secretario del club.

A partir de estos logros, ¿ a qué objetivo se apunta ?

- El gran objetivo de la Comisión Directiva es convertir al San José en un Club Social y Familiar, en el que no solo se juntan los jugadores sino toda su familia, desde los más chicos hasta los mas grandes y que cada persona encuentre una actividad y un lugar donde se sienta a gusto.

- Qué nos dice sobre el sostenido crecimiento del Club ?

- El logro más grande de este año es sin duda alguna el crecimiento de nuestra familia, pero no solo con nuevos integrantes, sino con la vuelta de los más antiguos también, la ocupada agenda de nuestros ex jugadores, más conocidos como los Old Dogs y los Juniors Old Dogs, quienes nos dejaron una cantidad de anécdotas, encuentros, asados y partidos amistosos con equipos nacionales e internacionales, entre los que se puede mencionar a un equipo de Nueva Zelanda, por primera vez en nuestro país. Ahora si podemos decir que la familia está completa, desde el primer socio fundador, con unos 60 años de edad, hasta los jugadores más jóvenes, con escasos 4 años, sus padres, las nenas del hockey y nuestras jugadoras de rugby femenino. Estamos todos seguros que vamos por buen camino y que el año 2017 ha sido altamente fructífero para nuestro club, que se encuentra más fuerte que nunca y con un futuro muy prometedor en lo que respecta al aspecto deportivo.

- Cuál es su reflexión final ?

- Solo nos queda dar gracias a Dios, a todos aquellos que pasaron por el club y ahora ya no están con nosotros, a todos los que pusieron su granito de arena para construir esto, para llegar a este momento, ahora solo nos queda respirar profundo y empezar a disfrutar, porque lo que se viene es mucho mejor.