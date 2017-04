Se juega este lunes una fecha del básquetbol

Este lunes desde las 20:00 en diferentes escenarios se juega una fecha mas del básquetbol masculino, deporte que tiene como puntero al club Olimpia King con 14 unidades.

PROGRAMA PARA ESTE LUNES

20.00 horas: Olimpia VE. Ciudad Nueva, Sportivo Luqueño VS. San Lorenzo, Libertad VS. Felix Perez y Capiatá vs. San José. Libre: Sol de América.

ULTIMA JORNADA

En la última fecha, Olimpia dio otra demostración de superioridad marcada al batir con amplitud a Sportivo San Lorenzo 113 a 65 mientras Sol de América se repuso tras dos derrotas sucesivos e infligió segunda derrota a Libertad al doblegarlo por 76 a 88.

Otros partidos: Luqueño superó a Felix Perez Cardozo por 92 a 59 y Ciudad Nueva consiguió su primer triunfo doblegando por 79 a 59 a Deportivo Capiatá.

POSICIONES

Equipos - PJ - Pts.

Olimpia 7 - 14

Sol de América 8 - 14

Libertad 7 - 12

San Lorenzo 7 - 11

Luqueño 6 - 10

Félix Pérez 7 - 9

San José 7 - 9

Ciudad Nueva 7 - 8

Capiatá 6 - 6