Torneo sajón tiene a sus campeones

El torneo por edades organizado por el Club Deportivo de Puerto Sajonia, en el marco del calendario de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa (FPTM), consagró a sus campeones el pasado sábado en el estadio ubicado en la Secretaría Nacional de Deportes.

Más de 100 inscriptos compitieron en siete categorías: sub 11, sub 13, sub 15, sub 18, maxi 30 (tercera/cuarta, quinta/aficionados) y, como novedad, las sub 9 y sub 23 (mixto).

De acuerdo con el calendario, el próximo torneo de la FPTM será este sábado. La ocasión será el selectivo para el Sudamericano Sub 11 y Sub 13 y el Panamericano Sub 18.

Los podios del fin de semana: Sub 9: Femenino: 1) Vanina Duarte 2) Rania Espínola 3)Yasmin Silva y Fiorella Ramos. Masculino: 1) Samuel Ibáñez 2) Franco Benítez 3) Joaquín Guillén.

Sub 11: Femenino: 1) Mayra Chenu 2) Giuliana Escobar 3) Vanina Duarte y Fiorella Ramos. Masculino: 1) Axel Bertolo 2) Matías Ayala 3) Esteban Florentín y Mateo Ramos.

Sub 13: Femenino: 1) Cristina Mencia 2) Rebeca Cuenca 3) Luján Ferreira y Lourdes Saavedra. Masculino: 1) Daniel Gómez 2) Ezequiel Ayala 3) Nicolás Ayala y Federico Saavedra.

Sub 15: Femenino: 1) Luján Rotela 2) Karimi Apud 3) Cristina Mencia y Rebeca Cuenca. Masculino: 1) Elías Apud 2) Diego Hermosilla 3) Federico Beyer y Jorge Riveros.

Sub 18: Femenino: 1) Leyla Gómez 2) Cielo Mutti 3) Luján Rotela y Panambí Cáceres. Masculino: 1) Sebastían López 2) David León 3) Hugo Rolón y Elías Apud.

Sub 23: 1) David León 2)Sebastián López 3)Santiago Galeano y Mathías Ferreira.

Ejecutivos: Tercera y Cuarta: 1) Daniel González 2) Diego Gauto 3) David Riveros y Richard González. Quinta y Aficionados: 1) Paúl Quiñónez 2) Carlos Arzamendia 3) Federico Recalde y Aurora Gómez.