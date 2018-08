El escándalo por cómo se visten las tenistas

En esta ocasión se trata del tenis, debido al traje de cuerpo completo que usó Serena Williams en el Abierto de Roland Garros y que Bernard Giudicelli, el presidente de la Federación de Tenis Francesa, aseguró no “respeta el juego”. Su comentario desató furor en redes sociales y críticas sobre los intentos de “controlar los cuerpos de las mujeres”, como tuiteó la excampeona Billie Jean King.

Pero, en pleno desarrollo del Abierto de Estados Unidos, no puedo evitar preguntarme si en el revuelo por el traje de malla —y la supuesta prohibición que la misma Williams, adepta a defender con fuerza, prefirió dejar en veremos—, el árbol no nos ha dejado ver el bosque.

¿Por qué, en 2018, cuando desarrollar la vestimenta para mejorar el rendimiento se ha vuelto casi una ciencia, los zapatos deportivos ya son de diseñador y existe ropa que puede usarse igual sin importar el sexo o género, las tenistas aún utilizan un pedazo de tela alrededor de sus caderas para que se asemeje a un vestido?

Catsuit anyone? For all the moms out there who had a tough recovery from pregnancy—here you go. If I can do it, so can you. Love you all!! pic.twitter.com/xXb3BKDGNF