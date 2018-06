La vuelta de Murray, la mayor atracción del mejor Queen's de la historia

Por EFE

LONDRES. La baja a última hora de Rafael Nadal ha empañado el mejor cartel de los 128 años de historia del torneo de Queen's, que arrancará el lunes con Andy Murray como gran reclamo, en lo que supondrá su vuelta a la competición tras casi un año parado.

Sin Nadal, que se preparará para Wimbledon en Mallorca, ni el argentino Juan Martín del Potro, que decidió a última hora no participar, Queen's seguirá contando con un cartel de excepción, que los propios organizadores han definido como “el mejor de los 128 años de historia del torneo” con nombres de la talla de Grigor Dimitrov, Novak Djokovic, Marin Cilic, Kevin Anderson, David Goffin, Tomas Berdych y, sobre todo, Andy Murray.

El héroe local y cinco veces ganador del torneo buscará el sexto entorchado en las pistas del Queen's Tennis Club en el torneo que supondrá su regreso a la competición.

“No espero ganar Grand Slams directamente. No volvés a jugar tras once meses y los ganas, no es así cómo funciona. Mis expectativas son bastante bajas ahora mismo”, afirmó el actual número 157 del mundo.

Murray, de 31 años, no disputa un partido profesional desde los cuartos de final del pasado Wimbledon. Después de aquella dura derrota, paró un tiempo para recuperarse de problemas físicos que arrastraba y que derivaron en una operación de cadera el pasado mes de enero.

Meses de rehabilitación y dudas en la carrera del británico han desembocado en que su vuelta a las canchas se haya pospuesto hasta este torneo de Queen's, por lo que Murray acudirá sin apenas preparación previa a Wimbledon, donde ganó su segunda copa dorada en 2016.

El sorteo del cuadro tampoco le deparó mucha suerte y debutará contra el australiano Nick Kyrgios, quien también ha sufrido problemas físicos los últimos tiempos, habiendo estado hasta dos meses parado, y volviendo a la competición con unas recientes semifinales en Stuttgart, donde fue apeado por Roger Federer.

El duelo entre el "aussie" y el escocés, no será el único bombazo de la primera ronda, que también exhibirá al croata Cilic contra el español Fernando Verdasco, a Denis Shapovalov contra el verdugo de Nadal en Wimbledon el año pasado, Gilles Muller, y a Stan Wawrinka contra Cameron Norrie, nueva gran esperanza británica.

Además, este ATP 500 significará también que Murray se reencontrará en un cuadro con su archirrival en 2016 el serbio Djokovic, quien tras su desafortunada salida en Roland Garros vuelve a pisar la hierba y prepara desde hace días el asalto al cuarto Wimbledon en unas pistas donde nunca levantó el título individual y donde solo acumula un subcampeonato (2018) y un trofeo de dobles (2010).

Además de Verdasco, que llegó el sábado a Londres, Feliciano López será el segundo español en el cuadro de Queen's y buscará revalidar el título conseguido el año pasado, aunque tendrá un inicio complicado ante el belga David Goffin, quien solo ha pisado el torneo londinense en 2015 y nunca ha pasado de octavos de final en Wimbledon.

López, que también participará en el dobles junto a Marc López, podría cruzarse en segunda ronda con Milos Raonic y con Murray en tercera, aunque evitaría a Dimitrov y Djokovic hasta una hipotética final el próximo 24 de junio.

Con cuatro "top ten" en el cuadro, Queen's, que perdió el premio a mejor ATP 500 el año pasado en favor de Acapulco, dará la bienvenida a los más grandes tenistas del mundo, con el sabor amargo de la no presencia de Nadal y Del Potro, pero con el convencimiento del resurgir de monstruos como Djokovic y Murray.

Lista de participantes en el torneo de Queen's 2018:

1. Marin Cilic (CRO)

2. Grigor Dimitrov (BUL)

3. Kevin Anderson (ZAF)

4. David Goffin (BEL)

5. Sam Querrey (USA)

6. Jack Sock (USA)

7. Kyle Edmund (GBR)

8. Tomas Berdych (CZE)

9. Novak Djokovic (SRB) (WC)

10. Denis Shapovalov (CAN)

11. Nick Kyrgios (AUS)

12. Adrian Mannarino (FRA)

13. Damir Dzumhur (BIH)

14. Gilles Muller (LUX)

15. Feliciano López (ESP)

16. Fernando Verdasco (ESP)

17. Milos Raonic (CAN)

18. Leonardo Mayer (ARG)

19. Daniil Medvedev (RUS)

20. Ryan Harrison (USA)

21. Jared Donaldson (USA)

22. Frances Tiafoe (USA)

23. Jeremy Chary (FRA)

24. Cameron Norrie (GBR) (WC)

25. Andy Murray (GBR)

26. Jay Clarke (GBR) (WC)

27. Stan Wawrinka (SUI)

28. Dan Evans (GBR) (WC).