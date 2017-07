“La ampolla tiró por la borda todo el trabajo”

Por EFE

LONDRES. Marin Cilic dijo que debido a la ampolla que tiene en el pie izquierdo todo el trabajo que hizo en los últimos meses se fue por la borda y sobre el ganador, Roger Federer, afirmó que mereció la victoria “completamente”.

“Tengo una ampolla importante que ya me molestaba en el partido contra Querrey en semifinales”, explicó el croata. “Los fisios han hecho todo lo que han podido, pero desafortunadamente he seguido sintiendo dolor”, añadió. “Cada vez que intentaba reaccionar rápido o cambiaba rápido de movimientos era incapaz de hacerlo”, manifestó Cilic, que señaló que su llanto en el 3-0 del segundo set fue más emocional que otra cosa. “Era muy duro emocionalmente porque sabía que tiraba por la borda toda mi preparación en los últimos meses. También para mi equipo, porque ha hecho mucho por mí. Creo que he tenido muy mala suerte”, comentó. “De todas formas, no quiero menospreciar su victoria”, añadió sobre Federer. “Se lo ha merecido completamente. Estas cosas son parte del deporte”, destacó. “Le felicito a él y a su equipo por todo lo que han hecho, y por otro título aquí. Por mi parte, estoy muy orgulloso de todo lo que hice aquí en estas dos semanas. He jugado, diría, el mejor tenis de mi vida. Y es lo que me llevo a casa”, añadió. “Incluso a la edad que tiene ahora, él sigue mejorando, desafiándose a sí mismo para ser mejor y mejor”, resaltó sobre el suizo. “Hay que darle todo el crédito y a su equipo también por encontrar la forma de ser mejor y jugar a otro nivel”, dijo. “Y no estoy hablando solo de la final. Ha hecho un recorrido increíble hasta el último partido, también ganando en Halle, y alcanzar aquí la final después sin ceder un set y jugando hoy un gran partido. Es un gran caballero y uno de los mejores embajadores del tenis”, añadió Cilic sobre Federer.