Nadal se baja del ATP 500 de Queen's

Por EFE

El reciente campeón de Roland Garros, Rafael Nadal, anunció este miércoles que no disputará el torneo de Queen's, conocido con la antesala de Wimbledon, tras consultarlo con sus médicos.

El balear, de 32 años, se alzó el pasado domingo con su undécima Copa de los Mosqueteros en Roland Garros y, por segundo año consecutivo, ha decidido no participar en el torneo londinense que se disputa sobre hierba, aunque podría apuntarse a alguna de las exhibiciones que se disputan los días previos a Wimbledon.

El año pasado, tras entrenarse en hierba en Mallorca, viajó luego a Londres y disputó la exhibición que tiene lugar en Hurlingham en la capital inglesa. Nadal no juega en Queen's desde 2011, cuando cayó en cuartos de final.

“Tengo recuerdos muy felices de cuando gané el título en 2008. Me hubiera gustado volver este año, pero ha sido una gira de tierra muy larga con grandes resultados”, apuntó. “Pido disculpas a los organizadores del torneo y a los fans que esperaban verme, pero hablé con mis doctores y tengo que escuchar lo que el cuerpo me dice”, prosiguió en declaraciones facilitadas por la organización.

Al no jugarlo el año pasado, Nadal no defiende ningún punto en Queen's, por lo que mientras que Roger Federer no alcance la final en el torneo de Stuttgart, mantendrá el número uno.