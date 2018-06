Serena será cabeza de serie en Wimbledon

Serena Williams será cabeza de serie en Wimbledon. Aunque la estadounidense está en el puesto 183 del ranking WTA, la organización le cedió esta condición y ocupará el número 25.

La estadounidense Serena Williams será la cabeza de serie número 25 en el torneo de Wimbledon que empieza la próxima semana, anunciaron los organizadores este miércoles. De regreso tras su maternidad, Serena Williams ocupa la posición número 183 en el ranking mundial y teóricamente no le corresponde ser cabeza de serie. Sin embargo, los organizadores han otorgado esa condición a la siete veces ganadora del torneo apelando a su derecho a realizar modificaciones para “un sorteo equilibrado”.

Por el contrario, Andy Murray, también ex número 1 del mundo, que reapareció la semana pasada tras casi un año de ausencia, no será cabeza de serie en el cuadro masculino. El escocés, doble ganador en Wimbledon, ha regresado a las pistas al haber superado una lesión de cadera que le obligó a pasar por el quirófano en enero. Su vuelta a la competición en el torneo de Queen’s no transcurrió como le hubiese gustado y el tenista no decidió si participará o no en el tercer Grand Slam del año.