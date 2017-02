Shaum será el único hincha que tendrá Barbados en el tenis

Se llama Shaum Carrington y nació en Cane Garden, St. Andrew (Barbados) y vive en el Paraguay desde hace unos 15 años. Es personal trainer en el Top Gym, y se hizo hincha fanático del Club Cerro Porteño.

Paraguay enrenta desde este viernes a Barbados en el Rakiura Resort Day de Luque, por la Zona II Americana de tenis, con el siguiente programa:

VIERNES (16:00): Ayed Zatar (Paraguay) vs. Heydn Lewis (Barbados) y luego Bruno Brítez (Paraguay) vs. Darian King (Barbados).

SABADO (17:00): Ayed Zatar-Bruno Britez (Paraguay) vs. Darian King-Heydo Lewis (Barbados).

DOMINGO (16:00): Ayed Zatar (Paraguay) vs. Darian King (Barbados) y luego Bruno Brites (Paraguay) vs. Heydo Lewis (Barbados).

EL HINCHA DE BARBADOS

- Conocí a una paraguaya en un evento de fisicoculturismo en mi país y me vive detrás de ella al Paraguay, de esto hace unos 15 años. Desde el primer momento que llegué a Asunción me enamoré de esta ciudad y ya no pude regresar a mi país -. manifiesta en un perfecto español, Shaum, como se lo conoce, en una de las pausas en el Top Gym, donde es personal trainer.

HINCHA DE CERRO PORTEÑO

Muy gentil y sonriente siempre, Shaum se puso la camiseta que identifica a Barbados, un país insular en América, situado entre el mar Caribe y el océano Atlántico, que integra las Antillas Menores.

- Me hiche hincha del Club Cerro Porteño, al cual sigo permanentemente por los medios de prensa. Estoy muy feliz de vivir en el Paraguay y solo tengo palabras de agradecimiento a todos los paraguayos que me apoyan para que pueda trabajar en lo que me gusta -, dijo entre otras cosas Shaum.

UN POCO DE BARBADOS

España conquistó la isla debido a que fue ahí donde llegó Colón en su primer viaje en el siglo XV.

En el siglo XVII los ingleses convirtieron el lugar en una colonia del Reino Unido.

Dicha situación se mantuvo hasta 1966, cuando su pueblo declaró la independencia el 30 de noviembre. Ese año ingresó en la ONU y en la Mancomunidad de Naciones.