Zverev: “Rafa será favorito en Roland Garros, no cabe duda”

Por EFE

ROMA. El alemán Alexander Zverev, que cayó este domingo contra el español Rafa Nadal en la final del Masters 1.000 de Roma, consideró que no hay duda de que el mallorquín será el hombre a batir en el próximo Roland Garros.

“Obviamente Rafa será el favorito en Roland Garros, no cabe duda. Espero que yo pueda jugar el mismo tenis que jugué en las últimas tres semanas”, afirmó Zverev, reciente ganador en Múnich y Madrid, en rueda de prensa.

Zverev cayó 6-1, 1-6 y 6-3 este domingo tras una intensa batalla que le dio a Nadal la octava corona en el torneo del Foro Itálico.

El alemán, número 3 del mundo, consideró positivo el hecho de haber estado cerca de ganar a Nadal en tierra y consideró que la lluvia, que provocó dos interrupciones al partido este domingo cuando el de Hamburgo estaba por delante 3-1 en el tercer set, no le ayudaron.

También reconoció que no llegó al máximo de la forma física a esta final ya que terminó de jugar muy tarde en los últimos días. “Terminar antes me habría ayudado físicamente a recuperar. La hora media a la que me acosté esta semana fue 3.30 de la madrugada”, afirmó el alemán, ganador de tres títulos Masters 1.000 en su carrera a sus 21 años.