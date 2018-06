Cuarteto Hyapu cosecha gratificante experiencia

| GRUPO PARAGUAYO SE DESTACA EN LOS EE.UU.

Gracias a su talento y dedicación el cuarteto Hyapu se ganó un lugar para tocar en el Arianna Chamber Music Festival 2018, en EE.UU. A su paso fueron reconocidos por profesores, músicos y público, y tras su experiencia expresan sus ganas de que en nuestro país la música de cámara llegue a más gente.

En enero de 2018, Hyapu tuvo su primera actuación internacional en el Festival de Música de Cámara de Santa Catarina (Femusc), Brasil. Allí tomaron clases con el Arianna String Quartet (ASQ), grupo que se vio sorprendido por la “excelente calidad artística” de nuestros compatriotas, según les expresaron en una carta donde a la vez le otorgaban una beca para participar del Arianna Chamber Music Festival 2018. Este evento se desarrolló del 29 de mayo al 8 de junio en St. Louis, Misouri, USA.

A su regreso, Patricia Barrios, Víctor Romero, Paulo Alonso y Meliza Redondo, integrantes de Hyapu, contaron a ABC Color que esta fue “una experiencia emocionante en todo sentido”. Los músicos destacaron el nivel de exigencia y musical que tuvieron “tanto grupal como individualmente”. “Todo fue aprovechado al máximo y ello nos plantea nuevas formas de trabajo a nivel personal como instrumentistas y a nivel cuarteto, que es en lo que básicamente se enfoca el festival. Volvemos dotados con nuevas herramientas que nos ayudan a seguir mejorando”, aseguraron.

Como parte del festival ofrecieron varios conciertos en el Teatro de la Universidad de Misouri, en residencias familiares y en una iglesia. Llevaron obras de Emilio Bigi, Haydn, Shostakovich, entre otros. Este repertorio “fue muy bien recibido” según recordaron. Los maestros del ASQ les señalaron que se los notaba cómodos tocando música paraguaya. Mientras que sobre el Cuarteto Op. 1 Nº 3, de Haydn, les expresaron que fue “una magnífica elección”.

“También recibimos felicitaciones de los compañeros, por seguir juntos después de cuatro años y buscar estas oportunidades de aprendizaje en el exterior”, mencionaron. Asimismo manifestaron que algunos músicos les dijeron que desearían, como Hyapu, “tener un cuarteto de cuerdas estable, pero todos coinciden en que es difícil encontrar las personas correctas”. Eso, para el grupo paraguayo “es un plus” que los motiva aún más “para seguir trabajando y mejorando juntos, para crear un precedente en nuestro país”.

Además, fuera del festival tuvieron la oportunidad de brindar un recital en la Emporia State University, en Kansas, gracias a la gestión del músico y director paraguayo Ramiro Miranda, docente de dicha casa de estudios. También, gracias a otro compatriota, tuvieron una clase magistral con el renombrado cellista Leonid Shukaev.

Llegar a la gente

Luego de todo lo que cosecharon en esta experiencia, los músicos reflexionaron que sería interesante “que la música de cámara llegue a la mayor cantidad de personas posibles y que no quede solo en las salas de conciertos”, según manifestó Alonso.

Por su parte, Redondo recordó que estuvieron cerca de no asistir al festival por no reunir la suma para solventar los pasajes. “Nos vimos muy cerca de perder esta oportunidad debido a que no había manera de que las instituciones culturales nos brinden apoyo”, expresó, y ya adelantó que volvieron a ser invitados para la edición 2019 de este renombrado festival.