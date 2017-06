El universo de Los Hobbies

| PÚBLICO AGOTÓ ENTRADAS PARA DOS CONCIERTOS DEL GRUPO PARAGUAYO

Por Mavi Martínez

Una fiesta cargada de ritmo y buen nivel musical fue el concierto de retorno que ofrecieron Los Hobbies. Actuaron el miércoles último y ayer, con localidades agotadas, lo que desmuestra que han marcado una época.

ETIQUETAS

Un video con imágenes desde sus inicios dio apertura al show, cuando el público, que llenó el Teatro Municipal, ya estaba expectante.

“I’d love you to want me” y “Sorry seems to be the hardest word” dieron inicio a esta cita donde artistas y público se reencontraban en un emotivo momento de recordar épocas pasadas.

“Mi corazón está por salir por mi boca. Uno no tiene palabras. Gracias por compartir tantos años, tantos recuerdos”, dijo Emilio García, quien junto con Luis Álvarez, Tommy Centurión, Víctor Destéfano, Juan Carlos Rojas y Freddy Pérez, ofrecieron un gran show de muy buen nivel tanto musical como escénico.

La gente aplaudía con fuerza a medida que sonaban temas como “Handy man” y “Oh very young”. Para “Werewolf in London” unos cuantos se levantaron de sus asientos a mover el cuerpo.

“Siempre dijimos que teníamos que componer o no podríamos permanecer, y acá hay muy buenos creadores”, manifestó García. En la noche cantaron temas propios como “Paren ese tren”, “La chica del canario amarillo”, “Una estúpida idea”, “Tantos deseos de ti”, y más.

Tanto en la flauta como en la voz actuó como invitada especial Patricia Álvarez, sobrina de Luis, quien se robó muchos aplausos al intervenir en “Qué se hizo de ti” y “Recuérdame”.

No faltaron temas como “Evil ways”, y hasta un mix de Bee Gees con “Words” y “To love somebody”. Hacia la recta final sonaron “Piano man”, “Adiós Asunción, hello Nueva York” y “Mi Paraguay”, con todo el público coreando.

“Shut up your face” sería la despedida pero el infaltable pedido de bis se cumplió con “San Bernardino”.

Fue un regreso al pasado a través de la canción, pero un pasado tatuado en la memoria del público que estuvo presente y que se llevará otro recuerdo inolvidable como este show.

victoria.martinez@abc.com.py