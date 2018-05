Tributo al pianista Bill Evans

El pianista estadounidense Bill Evans será homenajeado hoy por el CCPA Jazz Quintet, con un concierto en el Teatro de las Américas, de dicha institución, ubicado en José Berges 297 e/ Brasil y EE.UU., a las 21:00. La entrada será libre y gratuita.

Este quinteto está integrado por Seba Ramírez (batería), Jonathan Piñero (trompeta), José Alejandro Cabrera (guitarra), Esteban Godoy (piano/teclado) y Paula Rodríguez (contrabajo).

Es justamente el pianista Esteban Godoy quien eligió realizar el homenaje a Bill Evans. Godoy es fan declarado de “este músico increíble conocido por su talento y delicadeza en tratar las melodías y armonías de las composiciones”, según comentó.

“Desde el punto de vista de la técnica pianística pura, Bill Evans seguramente es uno de los tres más bien dotados pianistas de la historia del jazz”, agregó.

El escritor Gene Less bautizó a Bill Evans como “el poeta del piano”, “debido a las hermosas construcciones melódicas que improvisaba y que nacían del impresionismo musical europeo de autores admirados como Debussy o Ravel”, menciona, por otro lado, el comunicado de prensa.

La obra de Evans abarca el cool, el post-bop y la música modal. Está considerado como uno de los pianistas de jazz más importantes de la historia. “Sin duda, fue el pianista y compositor, junto a Thelonious Monk o Bud Powell, más importante del jazz moderno”, añadió Godoy.

Con este concierto, el CCPA Jazz Quintet manifestó asumir un desafío, el de interpretar los temas propuestos por su compañero Esteban Godoy.

De esta manera, hoy interpretarán temas como “Interplay”, “Funkallero”, “Waltz for Debby”, “You Must Believe in Spring”, “Israel”, “Peri’s Scope”, entre otros.