Repudian tardanza del sistema judicial

| EN LAS REDES

El caso del pequeño Gonzalo, un rehén de la mora judicial, generó varias reacciones en las redes sociales.

ETIQUETAS

“El punto tiene que ser claro: la Justicia está al servicio del hombre y no al revés”, manifestó el padre Aldo Trento, ante la excesiva demora del Poder Judicial para entregar a una familia voluntaria al pequeño Gonzalo. El bebé, que ingresó con poco más de un mes, tiene hoy seis meses sin tener un hogar.

Al respecto los lectores opinaron lo siguiente: “Viva nuestro $istema Judi$ial. Lo triste es que los ideólogos y operadores del perjudicial $istema encuentran justificaciones y explicaciones y, por hartazgo, te ganan”, escribió Roque Boggino.

En tanto que Fabiana Pacheco comentó: “Pedir que la justicia sirva al hombre es pedir un milagro. Difícilmente un magistrado que se cree Dios vea o sea sensible ante este hecho o ante cualquier otro similar. No existen programas serios de protección al menor. Los que trabajan, la mayoría, no tienen vocación de servicio”. A su vez Juan Carlos Carrasco sostuvo: “Seguro que ese bebé no es el hijo de Horacio Cartes ni de ningún diputado, por eso la justicia tarda demasiado”.