Incendio en zona del Mercado 4

| FUNCIONARIOS COMUNALES SEÑALARON QUE EL SITIO NO ESTABA HABILITADO

Un depósito de ropas, fardos de telas y vehículos fue parcialmente consumido por un incendio ayer de mañana en la zona del Mercado 4 de la capital. Las pérdidas fueron millonarias.

ETIQUETAS

El edificio que inicialmente fue habilitado como una residencia pertenece a una ciudadana coreana de nombre So Eul Kim, ya estaba bajo la lupa de la Municipalidad, debido a que se habían realizado ampliaciones, que según los funcionarios comunales no fueron notificadas y aparentemente no contaban con la aprobación.

De acuerdo a los investigadores, la planta alta del edificio ubicado sobre Lomas Valentinas casi Pozo Favorito era utilizada como depósito de ropas terminadas y telas, que a su vez eran distribuidas a ciudadanos coreanos que tienen sus puestos de venta en el principal centro comercial de la ciudad, el Mercado 4.

Mientras que la planta baja servía como estacionamiento de vehículos, que según los agentes policiales que intervinieron en el hecho, estaban a la venta.

El capitán Rubén Valdez, de los bomberos Voluntarios, señaló que supuestamente había obreros que realizaban trabajos de soldadura en el techo y aparentemente las chispas alcanzaron los fardos de telas y ropas depositadas en el sitio.

El fuego se generó rápidamente y en cuestión de minutos toda la planta alta ya estaba envuelta en llamas. Los primeros uniformados que llegaron al lugar ayudaron a sacar unos siete vehículos de diferentes tipos y tamaños que estaban estacionados en la planta alta. Cuando llegaron los bomberos voluntarios la situación ya estaba fuera de control, más todavía con todas las precariedades en que estos comenzaron a trabajar. Al decir de Rubén Valdez, la zona no cuenta con boca de agua, por lo que los carros hidrantes debían realizar constantes viajes para surtirse del liquido y volver al sitio; esos minutos fueron fundamentales para que las llamas cobren fuerza.

Los 50 voluntarios involucrados en la tarea tampoco contaban con las herramientas necesarias para abrir boquetes por donde atacar las llamas.

Finalmente, después de tres horas aproximadamente, las llamas fueron controladas y se procedió al enfriamiento de la estructura del edificio que quedó complemente debilitada y había peligros de derrumbe en algunos sectores, que eventualmente podrían llegar a afectar las casas aledañas, informaron.