Pide celeridad y consideración

La abogada Graciela Denis, abogó por mayor celeridad en los trámites en el área del a Niñez y por considerar el derecho de familias acogedoras a ser tenidos en cuenta al momento de estudiar una eventual solicitud de adopción.

ETIQUETAS

La profesional, madre de cinco hijos, ya tuvo cuatro niños a su cargo como familia acogedora. Fueron dos varones y dos niñas, todos bebés. Uno se quedó ocho meses y los demás, casi dos años. Los juicios de adopción demoraron unos dos años, incluso en los casos prioritarios.

“Me gustaría que las familias acogedoras pudiéramos adoptar. Pasado cierto tiempo estos niños, como el caso de uno de mis hijos que sufrió muchísimo, él me decía mamá, tíos, tías, abuelos, cuando le llevó la abuela sufrió muchísimo y a raíz de eso yo siempre digo, no tienen porque sufrir. Nosotros también somos partícipes para ellos y creo que nos merecemos, que si realmente queremos adoptar, que se de esta situación, de poder adoptar. O si no, si la familia acogedora no está en condiciones de adoptar o no tiene esa intención, quiere hacer solamente el cuidado, genial, que le adopte otra familia. Pero si la familia acogedora estamos todavía dispuestos para adoptar, con mil gustos, que se abra esta opción”, expresó.

También pidió a las autoridades un mayor acompañamiento a las familias acogedoras, pues ni siquiera asistencia médica les otorgan y una vez hasta tuvo que recurrir al ministro para que le asistan a una niña que entró en terapia por epilepsia.

“El año pasado faltó leche y pañales a las mamás de mi grupo y yo me fui con todo. Le llamé al ministro para que nos lleven pañal y leche. Yo no me voy a callar, los niños no son animalitos, ellos tienen sentimientos”, dijo.