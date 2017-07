Rechazo de demanda

El Tribunal de Cuentas rechazó una demanda contra la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, promovida el año pasado por el sindicalista Pedro Benítez Aldana.

ETIQUETAS

Los jueces Rodrigo Escobar, Amado Verón Duarte y Martín Ávalos Valdez, concluyeron que la parte actora “no ha provocado una resolución, en efecto no se halla agotada la vía administrativa y por ende, no cumple con el primer presupuesto de admisibilidad”. Los magistrados señalaron que “al no existir ningún acto administrativo que deba ser objeto de estudio, no se puede considerar que se haya vulnerado derecho alguno de la parte actora y, en consecuencia, tampoco se cumple con los requisitos requeridos de la admisibilidad”. Benítez había accionado ante el Tribunal para que se le permita acceder a detalles del aumento a jubilados de la Caja.