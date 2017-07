Aneaes suspende evaluación a UPAP

| efecto de la intervención del Cones

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) suspendió todos los procesos de evaluación y acreditación de las carreras de la UPAP, hasta que concluya la intervención del Cones.

Raúl Aguilera, titular de la Aneaes, afirmó que las carreras de Odontología (sede Asunción) y Enfermería (sedes Concepción, Curuguaty, Luque y Pedro Juan Caballero) de la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP) no serán sometidas al proceso de evaluación diagnóstica para acceder a la acreditación porque se encuentran intervenidas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones).

Las carreras de Medicina de las sedes de Concepción, Encarnación y San Lorenzo de dicha universidad tampoco serán evaluadas ni acreditadas por la Aneaes. Las inspecciones de todas estas carreras del área de la Salud son obligatoriamente necesarias para todas las facultades del país. Sin embargo, muchas hacen caso omiso a este compromiso porque saben que no cuentan con las exigencias requeridas para operar.

La intervención del Cones a la UPAP, en principio, es por un plazo de 90 días. No obstante, los 29.600 estudiantes pueden acudir a clases normalmente durante ese tiempo en la institución.

En Paraguay existen 54 universidades públicas y privadas habilitadas, pero 31 de ellas no tienen ni una sola carrera acreditada por la Aneaes. Se insta a estudiantes a estar alertas y a no inscribirse en las que no cuentan con el sello de calidad y esto rige principalmente para las ramas de Salud, Ingeniería y Derecho.

La acreditación de la Aneaes es un paso posterior a la habilitación que otorga el Cones. No es ilegal el funcionamiento de carreras no acreditadas, si están habilitadas por ley. Para los alumnos, la ventaja de estudiar en una carrera acreditada es que pueden acceder a las becas convocadas por el Estado y además tendrán ventajas (puntos extras) en los concursos públicos.

Muchas universidades se someten a las evaluaciones para obtener la acreditación, pero “rebotan”, ya sea por falencias en el proyecto académico, escasas horas de clases (asisten solo sábados), poco desarrollo de contenidos, cuerpo docente con escasa formación, falta de equipamiento de laboratorios o bibliotecas desactualizadas, entre otras faltas.