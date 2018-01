Baños restarán aún más el espacio público de Quinta

| SERÁN habilitados EN DOS CONTENEDORES de metal

La colocación de contenedores en la Av. Quinta para habilitar baños públicos es una improvisación de la Comuna para completar su Paseo Gastronómico. Estos reducirán más el paseo central y significará otro gasto porque el contrato con Magomec solo incluye las 16 casillas.

Para completar el proyecto “Paseo Gastronómico” en medio de la Av. Francisco Acuña de Figueroa, más conocida como Av. Quinta, la Municipalidad de Asunción prevé la colocación de dos contenedores de metal de doce metros de largo, para habilitar sanitarios.

Estos contenedores restarán aún más espacio al paseo central de la avenida que se extiende apenas nueve cuadras, y que fue invadida de forma paulatina por vendedores ambulantes de yuyos, lomitos y panchos.

La instalación de los baños no incluyó el contrato de G. 2.384 millones adjudicado en 2016 a Magomec SRL, representada por Diego Noguera, para la construcción de 16 casillas.

Para salvar esta situación la Comuna prevé colocar los dos contenedores así como se había improvisado en la Costanera, obra ejecutada en 2011 por el Ministerio de Obras Públicas. En el paseo central de la Costanera y en la playa se instalaron once contenedores en 2015, de los cuales, cuatro fueron acondicionados para baños, el resto para puestos gastronómicos. Los visitantes usan los baños pagando G. 2.000. Esta plata no va a la Comuna sino al bolsillo de Javier Cáceres Peña, contratado por Arnaldo Samaniego, hasta tanto concesionaria.

En el caso de Quinta uno de los contenedores con baños sexados e inclusivos estará ubicado a la altura de la calle Paraguarí y el otro a la altura de Iturbe.

La Comuna deberá destinar parte del dinero de los contribuyentes para adquirir los contenedores y todos los materiales para montar los baños.

A criterio del urbanista Eduardo Alfaro “usar contenedores como baños públicos es una solución forzada y una medida curativa no preventiva en términos urbanísticos”. “Una ciudad bien planificada, limpia, con espacios verdes dónde las personas tienen el nivel de cultura, respeto de la cosa pública, se brinda este tipo de servicio pero con edificaciones estéticamente adecuadas”. Aclaró que este tipo de servicios se preven siempre en las áreas verdes y plazas donde existe una ventilación mayor que en las calles”. “En Las Plazas y áreas verdes, repito, sí justifica los servicios públicos de baños y otros servicios. Pero no así en calles o avenidas dónde no hay una ventilación adecuada”, concluyó el arquitecto urbanista.