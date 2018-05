CARTAS AL DIRECTOR

El Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme , exdirector general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, remitió una carta al director en relación con un artículo publicado el pasado 16 de mayo bajo el título “Despilfarró US$ 18 millones y renunció”. El texto dice así:

“Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con el fin de hacer uso de mi derecho a réplica en relación al articulo sumamente irresponsable publicado en su diario en esta fecha, bajo el título ‘Despilfarró U$$. 18 millones y renunció’, y que hace referencia al Proyecto de ‘Fortalecimiento Institucional y Combate al Dengue, Zika y Ckikungunya’.

El Proyecto de ‘Fortalecimiento Institucional y Combate al Dengue, Zika y Ckikungunya’ en el cual se han invertido un total de U$$. 18 millones en 4 años de gestión, desde el año 2014 hasta el año 2017, han sido debidamente auditados cada año por Auditoria Externa, arrojando como resultado de dichas auditorias la siguiente opinión: ‘El Estado combinado de gastos adjunto refleja fielmente en todos los aspectos materiales, los gastos incurridos por el Proyecto, de conformidad con las políticas contables acordadas y descriptas, y concuerda con los presupuestos aprobados del Proyecto, se ajusta a los propósitos aprobados del proyecto, cumple el reglamento y las normas, las políticas y los procedimientos pertinentes, y viene avalado por los comprobantes debidamente aprobados y otros documentos justificantes’. Estas Auditorias demuestran documentalmente y fehacientemente que los recursos financieros han sido debidamente utilizados. Los documentos de estas Auditorías fueron oportunamente entregados a un periodista de su medio.

En cuanto a las inversiones realizadas, que fueron bajo el concepto de ‘Fortalecimiento Institucional’, y no de ‘Combate al Dengue’, como el artículo de prensa lo describe, corresponde a inversiones realizadas para instalar sistemas de controles automatizados al rubro de gastos más importante del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, que es de salarios y asignaciones complementarias, que representa para el Estado un gasto anual de U$$. 500 millones, y cuyo control se venía haciendo prácticamente en forma manual. Las inversiones realizadas que consistieron en un sistema automatizado de control de recursos humanos y 1.800 relojes biométricos, que fueron instalados en todo el país y hoy en día se hallan debidamente funcionando, fueron adquiridos en base a un proceso de ‘Licitación Pública Nacional e Internacional”, y adjudicados por un Comité de Evaluación a la mejor oferta, de acuerdo a lo que establecen las normas de Contrataciones Públicas de la Republica del Paraguay, y el proceso de implementación ha estado a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos y la Dirección General de Tecnología de Información, ambas del Ministerio de Salud Pública, y ninguna bajo mi dependencia.

La Contraloría General de la Republica hace dos meses ha iniciado en el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, su auditoria anual correspondiente al ejercicio 2017, como lo hace cada año, y en ningún sentido es una investigación puntual sobre el Proyecto de ‘Fortalecimiento Institucional y Combate al Dengue, Zika y Ckikungunya’, como el articulo lo quiere hacer ver, pudiendo caer dentro de la muestra de dicha auditoria una revisión general al proyecto, dependiendo del Plan que establezca la Contraloría.

No es la primera vez que artículos de este tipo, que claramente tienen toda la intención de manchar mi buen nombre, y mi excelente carrera profesional que he desarrollado dentro de la Administración Publica, ocupando los cargos de Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Hacienda, Vice Ministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, y en los últimos casi 5 años, Director General de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, ‘antecedentes que me avalan’, son publicados y que dejan en total duda sobre el real objetivo y la motivación que originan los mismos.”, finaliza la carta.