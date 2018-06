Continuará falta de fármacos

ITAUGUÁ (Patricia Meza, corresponsal). La falta de medicamentos continuará en el Hospital Nacional (HN) por unos días, debido a la burocracia de las licitaciones para la compra de medicamentos por parte del Ministerio de Salud Pública. No obstante, las áreas críticas como la de anestesia y hemodiálisis ya fueron abastecidas, indicó ayer el director del centro asistencial, Dr. Hernán Martínez.

Los pacientes continuarán sufriendo la falta de fármacos e insumos por unos días, lamentó Martínez, quien destacó que algunos como los remedios para enfermos renales seguirán faltando. Esto se debe a que el parque sanitario de la cartera no cuenta con los medicamentos, y la compra de los mismos se realiza a través de una licitación, cuyo proceso tardaría como mínimo un mes.

El director del hospital lamentó que la burocracia para la compra de medicamentos, que es exigida por la Contraloría General de la República y la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, dificulte el abastecimiento de los medicamentos en el Hospital Nacional.

Indicó además que el proceso de compra incluso puede parar, si alguna empresa protesta en contra de cualquier competidor.

No obstante, las áreas críticas que se encontraban con amenazas de parar ya fueron abastecidas, reiteró Martínez.

Las áreas de anestesia y hemodiálisis (para pacientes renales) recibieron insumos para una semana, explicó el médico. Indicó que semanalmente retiran medicamentos para estas áreas.

El ministro de Salud, Carlos Morínigo, aseguró que la situación ya fue subsanada, y una comitiva de Salud realizó un análisis de la situación en el hospital el martes pasado. Sin embargo, los pacientes continúan comprando algunos medicamentos, según pudimos observar ayer. El Hospital Nacional de Itauguá es el centro asistencial de cabecera del interior del país. En el nosocomio se atiende en promedio a 1.200 y 1.500 pacientes por día, por lo que el director sentenció que “no puede ni debe faltar medicamentos para el nosocomio”.

Deuda con laboratorios

Actualmente, el Gobierno saliente mantiene una deuda de US$ 143 millones con las empresas farmacéuticas que proveyeron fármacos e insumos a Salud. En Hacienda estiman que en agosto, cuando asuma la nueva administración, esta obligación se reduciría a US$ 110 millones. Pese a la mora, tanto las empresas proveedoras como la cartera aseguraron que el stock de fármacos no se verá resentido, lo que no se está cumpliendo, según lo que se vive en el Hospital Nacional y en otros centros sanitarios del país.