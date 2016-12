Estado invertirá casi US$ 2 millones en 80 docentes

| para capacitar a 14.000 en el país paga US$ 5 millones

El Estado paga 6.300% más para capacitar a un docente en el extranjero que lo que paga para su formación dentro del país. La viceministra de Educación, María del Carmen Giménez, explica que hay una gran diferencia en materia de infraestructura, especialistas involucrados y la experiencia que no se podría obtener importando a capacitadores.

Por 80 directores, supervisores y docentes que viajarán en febrero a Francia, para realizar un curso intensivo de tres meses (360 horas cátedras), y un posterior monitoreo de hasta 12 meses a cada uno de los becarios, el Estado invertirá la suma de US$ 1.867.297, mientras que para capacitar a 14.000 docentes en universidades nacionales (entre 240 y 300 horas cátedras) paga un poco más de US$ 5.175.000.

Haciendo una relación con base en el costo de ambas propuestas académicas, el Estado está pagando 6.335% más por un docente que se capacita en el exterior. Consultamos a representantes del Ministerio de Educación y Cultura si no sería más conveniente importar especialistas del extranjero para que más docentes reciban capacitación a nivel local, teniendo en cuenta los valores expuestos. La viceministra de Educación, María del Carmen Giménez, respondió que no es lo mismo.

“Son proyectos académicos distintos y hay una gran diferencia entre traer a un experto para que quizás ofrezca una conferencia, que estar en una universidad, donde hay varios especialistas involucrados, donde existe una infraestructura diferente con bibliotecas de nueve pisos, pasantías por varias instituciones, y la experiencia, que es la que enriquece al becario”, dijo.

La viceministra añadió que las becas para el exterior no solo son teóricas. “Hay que entender que para innovar hay que entrar en el contexto internacional y si nosotros no salimos de nuestra casa no vamos a aprender cosas nuevas”, refirió.

Pasantías y proyectos

Además de las 360 horas cátedras que recibirán los 80 docentes que viajarán a Francia, estos también realizarán pasantías en instituciones educativas de Francia y deberán diseñar un proyecto educativo personal que aplicarán a su retorno al país y que será monitoreado por especialistas franceses a lo largo de 12 meses, para lo cual se prevén visitas individuales a cada becario.

Uno de los objetivos transversales de los tres programas de estudios en los que se formarán los docentes que irán a Francia está el emprendimiento en la educación.

“El docente como promotor y formador del emprendimiento debe procurar encantar a sus estudiantes con su oficio. Al finalizar la formación, el participante estará en capacidad de comprender los conceptos fundamentales sobre el emprendimiento como estrategia para promover la actividad empresarial y productiva, que contribuye a generar riqueza, empleo y prosperidad”, indica la propuesta de formación.