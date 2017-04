Falta de titulación de escuelas frena ayuda

| Más de 1.400 instituciones no tienen títulos de propiedad

Más de 1.400 instituciones educativas no cuentan con título de propiedad a nombre del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lo cual no las hace elegibles para inversiones en infraestructura. Hasta la fecha solo se pudo titular un 30% de estos locales escolares, la mayoría construidos en predios donados. En algunos casos, son reclamados por herederos.

El Estado no puede invertir en más de 1.400 instituciones educativas de gestión oficial porque no están tituladas a nombre del MEC. Tampoco se pueden utilizar en ellas fondos de las cooperadoras de padres o recursos del Fonacide.

Este es otro obstáculo que impide la reparación de instituciones, ya que es exigencia que los locales escolares cuenten con títulos a nombre del Ministerio de Educación. Actualmente, se han documentado un 30% de las instituciones educativas sin documentos previos y el 70% afronta varios obstáculos para hacerse de títulos de propiedad.

“Avanzamos en un 30% (en la titulación de escuelas). Esto no es tan rápido como nos gustaría porque los trámites burocráticos de la titulación pasan por catastro, el registro de la propiedad, y a diferencia de lo que mucha gente cree, no es que todos los títulos están disponibles. En algunos casos donó un señor hace 40 años, sus hijos heredaron y ahora no quieren respetar la decisión del padre”, dijo el ministro de Educación, Enrique Riera.

Ante estos casos el procedimiento es abrir la sucesión y hacer valer el documento.

También hay escuelas que se construyeron en predios privados cedidos de manera verbal, que siguen funcionando, otras están en terrenos del Indert, del Indi y de varios municipios.

“Para estos últimos casos hay que conseguir autorizaciones de cada una de estas instituciones para titular las escuelas a nombre del MEC, lo cual no es un trabajo menor”, añadió el ministro de Educación.

Escuelas renovadas

Por otra parte, el secretario de Estado indicó que la evaluación de las ofertas para la adecuación, reparación y construcción de 676 instituciones está en su etapa final, y que la adjudicación y firma de contrato se daría a principios del mes de mayo.

“Esto quiere decir que dos meses después de la firma de contrato tendríamos que construir en 14 frentes el 20% de cada paquete, lo que significará la habilitación de mejoras en 120 escuelas cada dos meses. Todas estas serán inclusivas, con baños sexados, rampas, alambrado perimetral e internet, entre otros”, refirió.

El ministro subrayó que esperan terminar con la evaluación antes de fin de mes.

“Habrá un plazo de protestas, que esperamos no ocurra. La buena noticia es que hay 22 empresas oferentes con todos los lotes cubiertos. Además, simultáneamente, se va a adjudicar la fiscalización de las obras”, dijo finalmente.