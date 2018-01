Faltan médicos en geriátrico

Asegurados del IPS se comunicaron ayer con ABC para quejarse de la poca cantidad de médicos en el Hospital Geriátrico “Dr. Gerardo Buongermini”, en Trinidad. Indicaron que al ir a la consulta, se les informa que el escaso número de clínicos se debe a que están de vacaciones.

ETIQUETAS

“Fuimos con mi mamá para la consulta mensual y nos dijeron que no hay turno para la mañana porque solo un médico estaba atendiendo. Nosotros necesitamos que nos den la orden para retirar los medicamentos que toma mi madre”, señaló Pánfilo Ortiz.

Agregó que tuvieron que esperar horas para conseguir un número recuperado. “Por qué nadie sale a explicar el problema y así acordamos una solución. Acá ni el director da la cara y es el que tenía que estar dando las explicaciones”, dijo enojado.

Señaló además que los ancianos no pueden esperar tanto, pues por su edad se descompensan fácilmente. “A mi mamá le subió toda su presión, porque se preocupa porque ya tenía que ir a trabajar y no podía. Hay muchas cosas que no tienen en cuenta esta gente. Dios no quiera que a alguien le dé un infarto o ACV”, destacó.

La atención en consultorios se regularizará la otra semana, anunciaron en IPS.