Gobernación de Central dice que Hacienda bicicleteó transferencias

| desde hace cuatro años no recibe lo que corresponde a recursos del tesoro

Buscando una respuesta a por qué la Gobernación de Central no pudo cumplir con el pago a los proveedores del vaso de leche a los que les debe más de 18.000 millones, Carlos Krussel, director financiero del gobierno departamental, indicó que el Ministerio de Hacienda no realizó las transferencias correspondientes a cada ejercicio y lo que hacía fue “bicicletear” los pagos.

ETIQUETAS

Carlos Krussel, director financiero de la Gobernación del departamento Central, explicó que desde hace cuatro años no reciben por parte del Ministerio de Hacienda la totalidad de lo presupuestado como Fuente 10 o Recursos del Tesoro, con lo cual se realizan la mayoría de los pagos a proveedores de servicios que contrata la Gobernación.

Según Krussel, lo que hace el Ministerio de Hacienda es pagar una parte de Fuente 10, y luego la deuda flotante del ejercicio anterior, traspasando el pago de lo faltante de la Fuente 10 para el siguiente ejercicio. Esta práctica provocó que se acumulen deudas con varios proveedores no solo con los del vaso de leche, a quienes solo se les pagaba una parte del contrato, dejando pendiente la cancelación de las facturas.

El problema no es solo este, ya que el Ministerio de Hacienda al momento de pagar la deuda flotante junto con un porcentaje de la Fuente 10 en cada período, lo introducía como un monto global no discriminado como pago de deuda anterior, y ya contabilizaba como parte del presupuesto del nuevo ejercicio, por lo cual la Gobernación no podía hacer uso de ese dinero para pagar deudas de otros ejercicios sin que exista de por medio una reprogramación presupuestaria que una vez más el Ministerio de Hacienda debía aprobar.

“Es ilegal utilizar el presupuesto de un ejercicio para saldar deudas de otro período, por lo cual estamos atados de manos. Solo a través de una ampliación presupuestaria o una reprogramación se pueden hacer pagos de deudas atrasadas. El año pasado solicitamos a Hacienda tres reprogramaciones, pero solo a una se le dio curso, lo cual fue insuficiente para saldar las deudas con las empresas lácteas” dijo.

En sendas reuniones con los responsables del ministerio, Krussel indicó que la explicación para no transferir la totalidad de los recursos en cada período siempre fue que los ingresos no eran suficientes. “No podían transferir la totalidad por una insuficiente recaudación y se iba pateando el problema para adelante”, señaló.

Krussel agregó que las transferencias del ejercicio 2017 aparentemente se cumplirán. “Hacienda ya se comprometió a realizar el pago por lo cual no quedaría deuda del 2017 con los empresarios lácteos. Para las demás deudas del 2015 y 2016 con los proveedores del vaso de leche solicitamos una reprogramación presupuestaria que esperamos se apruebe”, apuntó. Por su parte, Blas Lanzoni renunció ayer al cargo de gobernador para candidatarse a senador y tomó la posta Carlos Saldívar, nuevo gobernador, quien se debe ocupar del problema.