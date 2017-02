Gremios recomiendan cobrar impuestos a los sojeros

El debate actual, entre los ministerios de Educación, Hacienda y los gremios de docentes es hallar los recursos para cumplir con el salario básico profesional del docente, cuyo mínimo se estableció el año pasado en G. 3.000.000 (actualmente ganan solo G. 1.824.055), con la promesa de iniciar los aumentos progresivos a partir de este año.

Los dirigentes gremiales de los docentes recomiendan al Gobierno empezar a implementar impuestos a los sojeros. “El cobro de impuestos a los grandes ricos, terratenientes, sojeros del país va a posibilitar el pago de esa inversión que requiere la educación”, apuntó Eladio Benítez, titular de la UNE.

Por su parte, Silvio Piris, de la FEP, dijo que es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Hacienda combatir el contrabando y tener una presión tributaria más fuerte para destinar recursos a Educación. “Solo necesitamos G. 234.000 millones que no es mucho para el Estado. Le reclamamos al Gobierno que va a construir palacetes para los ministros por valor de US$ 400 millones mientras que para Educación no hay nada”, dijo.