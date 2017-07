Hay riesgo de infecciones por aglomeración

La aglomeración de pacientes en el área de Emergencias conlleva un alto riesgo de infecciones que pueden afectar a los internados, advirtió ayer la Dra. Wilma Basualdo, del Programa de Control de Infecciones del IPS. “Cuando hay mucha gente por todos lados hay riesgo de contraer una infección intrahospitalaria. Eso no se puede negar. Esa infraestructura (Hospital Central) ya no da. Ya se sabe que esa infraestructura se hizo para 600 camas y hoy hay más de 1.000 pacientes. Ahora se cree que con la construcción de Ingavi, que va a ser de 600 camas y va a llevar toda la parte quirúrgica, va a haber más lugar”, dijo la profesional.

Agregó que se habla mucho de que la bacteria KPC está matando pacientes en la Terapia Intensiva. Esta bacteria está en todos los hospitales, públicos y privados. “La mayoría no muere por KPC, fallecen por complicaciones de su patología. Son pacientes muy deteriorados. De 35.000 internaciones que hubo de enero a junio, casi 6.000 por mes, el 4% falleció (unos 1.400 pacientes) y la causa infecciosa es el 4º motivo. No todos están infectados y no todos mueres por KPC como se dice”, reiteró.