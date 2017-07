| en el marco de los 26 años de la organización, afirma la dirigente Teodolina Villalba

Por Cinthia López

Teodolina Villalba, secretaria general de la Federación Nacional Campesina (FNC), explicó que es un enorme orgullo para la FNC poder llegar a los estudiantes secundarios, universitarios, a los barrios de las ciudades y ser parte integradora de la sociedad. “En estos 26 años de proceso, hemos apostado a la integración con otros sectores sociales en lucha, con el objetivo de avanzar hacia una Patria nueva. Es lo que necesitamos como sociedad, no solamente como campesinado”, sostuvo.

Al cumplirse 26 años de lucha y conquista, la Federación Nacional Campesina (FNC) realizó el pasado jueves y viernes un congreso nacional en la Plaza de la Democracia. Las mujeres al igual que los hombres celebraron 26 años de procesos destacando el avance político de las mujeres rurales en iguales condiciones y el importante logro de combatir la violencia machista dentro de las comunidades. En este proceso que ellas dicen, han venido discutiendo la violencia y el machismo dentro de la organización.

Teodolina Villalba, la primera mujer al frente de la organización campesina, señala que también durante estos 26 años han tirado al suelo esa campaña perversa instalada desde los gobiernos de turno de que el campesinado es el enemigo con el objetivo de mantenerlo apartado de la sociedad para no ser parte integradora.

–“¡Las mujeres caminan, la lucha no termina!”, estas palabras suelen agitar en las marchas. ¿Tiene un significado importante para ustedes?

–Así mismo. Porque surge estas palabras “¡Las mujeres caminan, la lucha no termina..!”, porque nosotras conversamos dentro de la organización y porque hemos dicho, posicionado que sin mujeres sin la participación real de las compañeras no existe y no habrá una verdadera lucha completa, será incompleta (es como que se rompe en dos mitades la lucha si los hombres nomás son los que luchan) y entonces, por eso, nosotras decimos “¡las mujeres caminan, la lucha no termina..!”, porque la lucha continúa hasta conquistar el derecho del pueblo.

Hablamos de una política real. Para nosotros es importante, porque siempre la mujer campesina anda con la cabeza agachada, sumisa (oikove tîndihápe), muchas injusticias pasan las mujeres campesinas desde el Estado y de la línea machista.

–¿Es necesario hablar de política dentro y fuera de la organización?

–Para nosotros es importante hablar de política dentro y fuera de la organización. El significado real de la palabra política es muy importante.

Siempre se la usa y se la utiliza mal a la política en nuestro país y se entiende mal. Existen muchos politiqueros que usan la política para estafar a la gente y especialmente el gobierno de Cartes manipula la política mintiendo al pueblo, por eso, nosotras siempre decimos que realmente la palabra política es una palabra que hay que profundizar dentro de las comunidades, dentro de las masas para que la gente pueda entender cuál es el significado real de la política. Qué significa realmente la política. Supuestamente es política lo que dicen los de arriba, las autoridades del Gobierno y es política lo que dicen y hacen los parlamentarios, las autoridades del Estado y que supuestamente da participación a la gente.

Entendemos que hacemos una entrega de poder a estas autoridades a estos políticos, entrega de poder lo que hacemos con ellos, le entregamos el poder y ellos hacen lo que quieren y resulta que nos quedamos esperando la respuesta.

Nosotras entendemos que la participación se empieza desde abajo, se plantea, se exigen derechos, eso es participación.

–En el Congreso realizado los días 6 y 7 de julio, se sintió que, pese a las dificultades, la FNC celebra con felicidad sus 26 años de resistencia y lucha. ¿Qué balance hacen en este aniversario?

–Si miramos hacia atrás, cuando empezamos a marchar, en la primera, segunda y tercera marcha, los comerciantes cerraban las puertas de sus negocios, la gente se encerraba en sus casas, se escondía de nosotros, porque había una campaña instalada desde el Gobierno contra el campesinado para generar miedo. Pero con la práctica concreta, con el paso de los años, la gente se dio cuenta qué es lo que realmente quiere el campesinado y qué es lo que necesitamos en nuestro país, y eso para nosotros es muy importante.

Hoy, en las marchas campesinas mucha gente aplaude, mucha gente acompaña, apoya, ahora es totalmente diferente. Tras este proceso de 26 años, es muy diferente lo que somos actualmente para la sociedad y la gente. Hemos superado ampliamente ese mito, esa mentira sobre el campesinado. El campesinado entendió que se tiene que integrar en la sociedad, que se buscó apartarlo como una política a propósito para que la sociedad se mantenga dividida. Nosotros entendemos, cada vez más, que la integración es el objetivo principal, apostar a la integración con otros sectores sociales en lucha, con el objetivo de avanzar hacia una Patria nueva. Es lo que necesitamos como sociedad, no solamente como campesinado.

–En el Congreso, en la Plaza de la Democracia, estudiantes secundarios y universitarios expresaron que ustedes son un ejemplo de resistencia y lucha por los derechos, que aprendieron de ustedes cómo organizarse para luchar y resistir. ¿Cómo han recibido desde la FNC este reconocimiento?

–Estas cosas para nosotros son muy importantes y valoramos mucho este reconocimiento, esta valoración. Hemos podido superar ese apartamiento histórico, en este proceso de 26 años nosotros pudimos llegar a los colegios, a las universidades, a los barrios de las ciudades, hasta incluso, por ejemplo, hay estudiantes que van a conocer y hacer sus trabajos en los asentamientos.

Los asentamientos están abiertos para los estudiantes, para que puedan ir a hacer sus trabajos, nosotros le facilitamos eso a los estudiantes para cuando ellos quieran ir a visitar los asentamientos. Los estudiantes de la ciudad se puedan ir a ver, hablar, traer esas experiencias de lucha, de resistencia, y para que vean cómo viven los campesinos, y podamos coordinar, juntar, unir, porque en el fondo no hay diferencias.

