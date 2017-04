Mora con Senavitat es de G. 161.000 millones

La Senavitat tiene 9.659 personas que le adeudan alrededor de G. 161.000 millones, revela una planilla a la que accedió ABC. Algunos créditos datan de 1990.

ETIQUETAS

En la nómina resalta el nombre de la diputada colorada cartista Perla de Vázquez, que había obtenido de forma absolutamente ilegal un préstamo de G. 139.000.000 en 1998 de la institución estatal.

En el documento solo figura la fecha del primer vencimiento (31-03-2013) y no la fecha de adjudicación: enero de 1998.

La ley que regía al entonces Conavi (Consejo Nacional de la Vivienda) así como los reglamentos de préstamos que provenían de créditos de organismos internacionales como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) establecían claramente que las personas a ser beneficiadas por el Estado debían demostrar que necesitaban acceder a una vivienda. A pesar de que los directivos del Conavi, hoy Senavitat, violaron todas las normas para otorgar un crédito estatal a una persona no necesitada, la institución no habla de recuperar el inmueble para beneficiar a las familias que verdaderamente necesitan un techo digno. Se habla de que existen alrededor de 2.000.000 de familias que no tienen casa.

La diputada se aprovechó de su vínculo político para conseguir el crédito del Estado. En 1998 ella ya era una poderosa dirigente colorada del departamento de San Pedro y su esposo, Juan José Vázquez, diputado por el mismo departamento y la misma agrupación partidaria.

Se redujo 10%

Según los funcionarios de la Secretaría Nacional para la Vivienda y el Hábitat (Senavitat), el índice de morosidad con la institución se redujo un 10% en comparación a años anteriores. Bajó a G. 161.000 millones de G. 239.000 millones que se registraba hasta 2014.