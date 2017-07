Por remodelaciones, alquilan hace 6 años

El hospital del IPS en Coronel Oviedo funciona en un lugar alquilado desde 2011, es decir hace 6 años, tiempo que esperan que el antiguo hospital de la previsional sea refaccionado. La última promesa fue que las obras de remodelación de sede propia del Instituto serían terminadas hace 3 meses. Sin embargo, los trabajos continúan. El proyecto fue adjudicado a la constructora Aponte Latorre SA (cuyo presidente es Osvaldo Aponte) por un monto de G. 14.350 millones.

En cuanto a la atención, Mirian Parra calificó como “pésimo” el servicio. Mostró los resultados de un análisis que tuvo que mandar hacer en un laboratorio privado con un costo de G. 300.000, porque en el nosocomio le dijeron que no tenían los equipos disponibles. Comentó además que la semana pasada fue a consultar y que varios medicamentos recetados no estaban en la farmacia, lo que la obligó a comprarlo de farmacias externas. “Acá no hay nada, muchísimas cosas faltan como oftalmología, planificación familiar, análisis de sangre, electrocardiograma y otros. Es pésimo nuestro IPS. Es una vergüenza que haga un préstamo millonario a una empresa (refiriéndose a Tigo, que fue beneficiado con un crédito de US$ 66 millones del IPS) y que se tenga este servicio”, dijo.

Por su parte, el docente Cristian Samudio comentó que está siguiendo tratamientos por hernia de disco y uno de los problemas que tiene es que varios medicamentos solo se dan una vez al mes, en caso que sea más necesario, debe comprar de una farmacia de plaza.

Judith Ferreira coincidió sobre la falta de varios tipos de estudios. Aseguró que los funcionarios de blanco le dijeron “que no funcionan las máquinas y que es imposible realizar los análisis”. La encargada de Laboratorio, Dra. Aida Luz Rodríguez de Samudio, refirió que se está haciendo todos los análisis, pero solo para urgencias o internados.

Esto se debe a que el servicio es tercerizado por la empresa Biotec, que ganó la licitación para un cupo limitado que no se puede sobrepasar porque faltarían los reactivos.

Aseguró que los equipos utilizados son de última generación con un alto costo de mantenimiento que IPS no cuenta actualmente.