Se perjudicaron al menos 55.000 plantas

JUAN LEÓN MALLORQUÍN (Sara Fleitas, corresponsal). Las heladas ocurridas en la madrugada del martes último perjudicaron los cultivos de hortalizas en la zona oeste del departamento de Alto Paraná.

De acuerdo con los datos proporcionados por el ingeniero Reinaldo Leguizamón, técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería, los más dañados fueron los de locote, tomate y zapallito. En ese sentido, explicó que según los primeros relevamientos de datos, fueron quemadas por las heladas unas 35.000 plantas de tomate, 15.000 plantas de locote, 2.500 plantas de zapallito tradicional y 2.500 plantas de zapallito tipo italiano.

“La mayoría de los cultivos dañados son los que están bajo invernadero, pero que no fueron cubiertos alrededor, en los costados. Además existen productores que construyeron invernaderos muy bajos, que igualmente no atajaron las heladas”, expresó. Agregó que si las heladas continúan, habrá más pérdidas, ya que también hay pequeños productores que no tienen invernadero.