Solo 13 universidades tienen carreras de Derecho certificadas ante Aneaes

de 54 instituciones de educación superior a nivel país

Paraguay cuenta con 54 universidades y la mayoría ofrece la carrera de Derecho. Sin embargo, solo 13 de ellas están certificadas ante la Aneaes, que es obligatorio. Esto va en detrimento del alumnado. Derecho UNA está postergada.

Según el buscador de carreras que se encuentra en la web de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), en Paraguay, solo existen 13 universidades –con sus respectivas filiales– que tienen la carrera de Derecho acreditadas.

La agencia realiza evaluaciones gratuitas para universidades públicas. En tanto el costo para las privadas es G. 35 millones por carrera. En el desglose de datos de la Aneaes también se observa que un mayor número de universidades nacionales, como las de Itapúa, Pilar y del Este, van creciendo en cuanto a carreras acreditadas. Cabe recordar que estas universidades estatales no se vinculan con la UNA, porque son unidades jurídica y académicamente independientes.

La carrera de Derecho UNA no logró acreditar ante la Aneaes porque debe realizar correcciones en sus proyectos académicos. Se le postergó la certificación.

Aneaes evalúa la calidad académica que ofrecen las universidades. Verifica si las ramas tienen un plantel docente calificado, equipo de laboratorio e investigación, carga horaria, infraestructura, entre otros aspectos. Pero no contar con esa certificación no significa que la carrera deba dejar de funcionar. La gran desventaja la sufren los estudiantes y egresados en el ejercicio profesional. La acreditación de una carrera dura 5 años.

La Ley de Educación Superior establece que todas las universidades que ofrecen la carrera de Derecho están obligadas a acreditarla ante Aneaes porque es un requisito indispensable para el acceso a concursos, licitaciones y prestaciones de servicios.

El título del estudiante que proviene de una carrera no certificada tiene un valor académico, administrativo y legal pero no podrán postular a cargos públicos ni presentarse a llamados a licitación. Los que egresan de carreras acreditadas tienen un plus (puntos extra a favor) en la matriz de evaluación.