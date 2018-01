Vetusto galpón de la Essap resalta en importante avenida de Asunción

| ES EL RETRATO DE CÓMO ADMINISTRA LOS SERVICIOS PÚBLICOS de agua y saneamiento

Un raído edificio de la Essap emerge en plena Av. Mcal. López, una de las más importantes de Asunción. La estructura más parecida a un viejo galpón corresponde a su parte trasera. Este deslucido panorama es un reflejo de cómo la empresa pública maneja los servicios de agua y saneamiento.

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) ni siquiera mantiene en buenas condiciones sus edificios. Uno de ellos es el de su sede central, ubicada en José Berges casi Brasil, cuya descuidada parte trasera linda con la avenida más importante de Asunción, Mariscal López.

Hasta parece cómico que la parte posterior de su sede central esté sobre una de las emblemáticas avenidas y encima tenga un aspecto raído. Según cuentan antiguos funcionarios, por ese sitio entraban y salían autoridades que no querían que se notara su presencia en la institución.

Detrás de una muralla de ladrillos se puede ver un vetusto y descuidado edificio que es más parecido al galpón de alguna empresa instalada en la periferia de la ciudad.

Los detalles indicadores de que el descuidado edificio pertenece a la empresa del Estado aludida son los enormes carteles con el nombre de la aguatera y otros con leyendas alusivas al agua potable. Lo adquirió en la década del ‘90, según informaciones extraoficiales.

Si su sede central se encuentra en estas condiciones, uno ya se puede imaginar el aspecto que tienen los demás inmuebles de esta institución y de otras entidades públicas, que están llenas de funcionarios que no cumplen tareas específicas. El local que posee en Primer Presidente y Ruta Transchaco, donde funciona la gerencia de redes, también está descuidado.

Reflejo de mala gestión

Aunque parezca una nimiedad el aspecto visual de un edificio público, no lo es, porque es la cara de la institución y además, contribuye a embellecer o afear la ciudad. Pero el caso de las empresas públicas, y en esta en particular, Essap, la inoperancia de sus autoridades de turno no solo se refleja en la apariencia física de sus locales sino también en la calidad de los servicios que presta. Tenemos miles de publicaciones sobre las millonarias pérdidas que provocan sus caños rotos en la vía pública y los baches que han causado inclusive accidentes fatales.

Su sistema de alcantarillado sanitario es otro cáncer para las calles y avenidas de la capital y de otras ciudades como San Lorenzo y Lambaré, donde ni siquiera cubre todos los barrios. Las obras fueron tan mal hechas que al poco tiempo los pavimentos se resquebrajaron por culpa del hundimiento de sus tubos y registros. A medida que pasa el tiempo el problema se vuelve más preocupante porque colapsan las viejas y las nuevas redes.

Será una sala de lactancia

De acuerdo con informaciones proporcionadas en la oficina de prensa de la Essap el vetusto edificio que está ubicado sobre la avenida Mariscal López será destinado a las madres con hijos lactantes. La empresa pública es una de las pocas que aún no posee una sala de lactancia por lo que planea acondicionar ese espacio para dicho efecto.