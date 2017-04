Fomentar el hábito de leer

Por Blanca Lila Gayoso

Se celebra cada 23 de abril el día del libro, en recordación de tres grandes escritores: Miguel Cervantes de Saavedra, William Shakespeare y Góngora, que fallecieron en esa fecha.

Cada día se lee menos y más todavía por el auge de la tecnología, que por internet se consulta todo y ya casi nadie hojea un diccionario o un voluminoso tomo de una obra literaria. El mundo se ha vuelto digital y el papel va desapareciendo. Por suerte, contamos aún con librerías repletas de ediciones escritas, antiguas y nuevas.

Ojalá vendan mucho en estos días y promocionen sus artículos culturales.

Uno de los resultados de la escasa lectura, es la falla en la ortografía, la sintaxis y la concordancia, que escandalizan a los maestros; especialmente a aquellos que enseñan castellano perfecto. Hasta notables profesionales, se equivocan en sus escritos y sus errores son muy evidentes. Se observa un lenguaje oral y escrito muy pobres, por culpa de la escasa lectura. Los profesores de literatura, están muy preocupados porque los alumnos se conforman con pequeñísimos resúmenes, que ni aun así lo pueden digerir ni entender. Lectura comprensiva, cero. El hábito de la lectura, como otros, se adquiere en el hogar. Si los padres no leen, tampoco lo hacen los hijos. Lo mismo sucede con los maestros. Si no inculcan el amor a los libros, los alumnos no muestran el mínimo interés. En estos momentos, algunas editoriales paraguayas, elaboran comics con cuentos de autores paraguayos, por ejemplo: Pirulí y los carpincheros de Roa Bastos, para que resulten más agradables a niños y jóvenes. Los jóvenes de hoy, más enfrascados en las redes sociales, dedican muy poco tiempo a la lectura. Piensan que alimentar el intelecto sirve poco en la vida. Nada más lejos de la realidad, puesto que la mediocridad es la madre de todos los fracasos, de las ineficiencias y la filosofía del así nomás y el vaivai.

Hay que fomentar el amor a los libros creando Academias literarias y diversos concursos para el sector infantojuvenil. Realizar ferias de libros en las plazas, con representaciones teatrales y recreaciones artísticas, como se hacía antaño.

Tanto sirve la lectura, que es una verdadera cirugía para el cerebro; ya que abre la mente y el corazón. La persona que lee mucho, no solo habla y escribe bien, sino que tiene otra visión de la vida y de las cosas. Depende mucho de las obras que lee para volverse más sensible, inteligente y humano.

Sin dudas, los libros, por citar uno solo: la biblia, ayuda muchísimo, sobre todo en el plano espiritual, muchas veces para encontrar respuestas en los momentos más difíciles de la vida.

Sería interminable citar las grandes obras que influyen decisivamente en nuestra formación personal y que dejaron huellas imborrables en el recuerdo y que cada tanto, merecen ser releídas, por su gran riqueza en contenidos.

Este año, por el día del libro, nuestro homenaje al gran Augusto Roa Bastos, por sus 100 años, en junio. Un escritor, que dejó su imaginación y creatividad en cientos de cuentos, novelas, poesías, ensayos y guiones cinematográficos. No solo fue grande, por ser el Premio CERVANTES, sino por haber denunciado las dictaduras y las injusticias sociales. En sus conferencias y charlas, demostraba un tremendo amor a su pueblo, a su gente, las mujeres, los niños, los jóvenes, los obreros y los hermanos nativos. Amaba la ecología, porque en su niñez transcurrida en Iturbe, vio en los ingenios, transformarse la caña dulce en azúcar, con la vil explotación de los obreros. Y ese, es un escritor verdadero, el que lleva a las letras, el sufrimiento y la esclavitud de los débiles por los poderosos. Ese don de reflejar en la literatura, la historia del país, tan nítidamente, es lo que lo vuelve gigante. Con razón, molestaba tanto eso a los dictadores de turno, que lo exiliaron por decir y escribir, la verdad.

Por eso, no debemos claudicar en nuestras luchas, tenemos la obligación de inculcar el hábito de la lectura a nuestros hijos y nietos, Y que amen a sus hombres ilustres, aquellos que renunciaron a todo, denunciaron las injusticias y nos recrean con sus obras, hoy mañana y siempre. Nuestra eterna gratitud a todos los que nos dieron el fruto de sus pensamientos, imaginación, creatividad y talento.

