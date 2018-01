La casa es un derecho

Por Lourdes Peralta

Tener vivienda propia forma parte del derecho inalienable de todo ser humano. La salud y la educación de la población dependen también de tener dónde desarrollar la vida íntima, descansar, criar a los hijos. “Dime si tienes casa propia o ingresos seguros para tu alquiler y te diré cómo eres”, podemos parafrasear.

La mayoría ansía tener una casa, millones de compatriotas siguen emigrando con este fin. Aquel gobierno que no hace posible que las personas tengan una casa propia o por lo menos el acceso al alquiler de una casa decente, no está cumpliendo con su deber. Sobre quién controla los hilos de este deber, negocio, necesidad imperante, bien o mal, solapadamente o con transparencia, es de total incumbencia ciudadana.

De hecho, ahora que se habla tanto de acoso, no debemos pensar solamente en lo sexual, también existe el acoso inmobiliario, cuyo objetivo es el enriquecimiento de manera deshonesta y engañosa; se manifiesta como estafa o también generando un ambiente hostil al propietario o inquilino. Bien sabemos de pugnas entre inquilinos y propietarios, y hasta crímenes horribles.

Pero situándonos en el tema del derecho a la vivienda, esto no debe pasar como un tema más dentro de los planes gubernamentales. En nuestro país, si bien hay miserables sin hogar, el problema es aún controlable. “Ustedes todavía no saben lo que es convivir con gente que vive en la calle”, me comentaba un colombiano. En otra realidad, pregunté a una mujer en Alemania cómo en un país con estado de bienestar, había gente sin hogar. Y me contestó: “Aquí no hay parientes para irse a vivir con ellos; si te quedas sin trabajo y tenés cierta edad, dejás de pagar tus impuestos, te quitan la casa y pasás a vivir en albergues”. En este último caso, el estado beneficia proporcionando albergues, pero no son hogares.

En nuestra sociedad, que funciona a los tumbos y “milagrosamente”, desde siempre ha faltado trabajo para poder construir una casita (no una pieza y un baño), por eso se acaban quedando en la casa paterna, y así varias nuevas familias viven hacinadas sin lograr el ambiente para desarrollarse integral y originalmente.

En la lógica, debería priorizarse el acceso a la vivienda a los jóvenes por su falta de experiencia laboral y, por ende, menos ingresos. Pero en Paraguay jóvenes ni adultos tienen casa, por eso los gobiernos populistas se sirven de sentimentalismos: “La casa para el ancianito” o “para la mamá soltera”, figuras que ciertamente existen, pero no deben tener más privilegios que otras familias igual de necesitadas.

En esta acuciante necesidad, la temida avalancha de edificios de departamentos (o “conejeras”) en los barrios no será diferente a otros países.

Toda familia debe tener acceso a una vivienda propia mediante trabajo digno, posibilidad de ahorro y/o créditos blandos, justicia distributiva. Esto da como resultado estabilidad y armonía social. “Administrar su casa; en eso consiste la verdadera ciudadanía. Eso es tomar verdaderamente parte del gobierno general de la ciudad, ejercitar los derechos y hacer más fácil la marcha de los negocios públicos. Cada cabeza de familia debería ser pontífice y rey en su casa” (Joseph Joubert, filósofo francés, 1754-1824).

lperalta@abc.com.py