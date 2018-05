26 de Mayo de 2018

La gripe y nuestra elección de cura

Por Lourdes Peralta

Ya hay muchas personas engripadas o con secuelas que no se les terminan en meses. Nada más desagradable para el afectado –y también para los demás porque es posibilidad de contagio– que engriparse y tener que seguir con las ocupaciones diarias sin fuerzas, ganas ni motivación. Cuántas veces no hemos asociado una gripe fuerte con la misma muerte a la vera de nuestra cama. Sin embargo, hay quienes se engripan raras veces a pesar de que no se vacunaron y están rodeados de virus y gente infectada. No es suerte, no son superhéroes, sencillamente cuidan sus defensas y saben qué significa prevenir de manera natural. Un cuerpo sano también se enferma, mas la cura es rápida y completa.