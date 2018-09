19 de Setiembre de 2018

Niñez: modificaciones fundamentales

Por Lourdes Peralta

“…después de muchas batallas y tropiezos hemos podido modificar el Código de la Niñez y Adolescencia en 12 de sus artículos, los que consideramos son los más importantes para el relacionamiento de los hijos con los padres no convivientes. De hecho fui el primero en utilizar esta modificación porque desde el mes de julio que, de nuevo, no veo a mi hija… Muchas cosas han pasado en mi vida, me volví a casar y con mi esposa estamos esperando la llegada de una niña… pero ese es otro tema…”. Esta carta obedece a un padre que lucha por poder ver, cuidar y amar a su hija (fruto de una unión conyugal que acabó con la separación), y al mismo tiempo la vida le ha dado, ¿casualmente? otra niña.