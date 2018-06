08 de Junio de 2018

| CELEBRITIES

Actrices fashionistas

Un vestido verde fluor, ceñido a la cintura, con flecos y hombros definidos convirtió a la actriz Sarah Paulson en la it girl del momento. La celebridad vistió este traje firmado por Prada para el estreno de la película Ocean’s 8 y fue la sensación del evento. Según los especialistas y fashionistas, este traje de la colección otoño invierno 2018 de la firma será, sin dudas, el must have no solo de la celebridades, sino de todas aquellas mujeres que amen la moda. Jennifer Aniston y Courteney Cox se encontraron en la cena de gala benéfica de Chanel desarrollada en Malibú, California. Las actrices, que traspasaron la amistad en la famosa serie “Friends” a la vida real, fueron vistas de lo más alegres y solícitas con los cientos de fans que se agolparon a las puertas del hotel donde tuvo lugar el evento.