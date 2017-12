25 de Diciembre de 2017

Carla cumple 50

Modelo de éxito, cantante, ex primera dama francesa y madre, Carla Bruni-Sarkozy cumple 50 años de edad con nuevos proyectos en su carrera discográfica y una nueva relación con su cuerpo, consciente de que en su día le sirvió como instrumento de trabajo. “Cuando tenía 20 años, mi físico me pertenecía. Ahora se me escapa”, dijo recientemente la italiana, que pese a su modestia demostró el pasado septiembre en el homenaje de las top de los noventa a Gianni Versace que aún puede acaparar con orgullo la atención mediática.