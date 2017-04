20 de Abril de 2017

La elegida de Cruise

El actor Tom Cruise tiene una nueva novia. Se trata de la actriz inglesa Vanessa Kirby conocida por su participación en la serie The Crown. Ella tiene 28 años y al parecer, cumple con los requisitos que la Cienciología desea para una futura “Señora Cruise”. A Cruise, de 54 años, no se le conoció otra pareja amorosa desde su separación de Katie Holmes y actualmente se muestra muy feliz junto a Kirby. “Tom está alucinado con su encanto y energía. Quiere que sea su mujer”, reveló una fuente cercana a los actores al “Daily Mail”, publicación que presentó la primicia sobre la pareja. Por su parte Vanessa Kirby participará de la película Misión Imposible 6 donde compartirá escenas con Cruise, que según fuentes no oficiales, fue quien consiguió incluirla en el rodaje. De confirmarse el compromiso, Kirby se convertiría en la cuarta esposa del actor y la primera en contar con la aprobación de la Cienciología.

