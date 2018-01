Noticias sobre los famosos

12 de Enero de 2018

Angelina Jolie fue con sus hijas Shiloh Jolie-Pitt y Zahara Jolie-Pitt a la ceremonia de premiación del National Board of Review of Motion Pictures en Nueva York. No es la primera vez que la actriz opta por llevar de acompañantes a sus hijos a las galas. Recientemente en la entrega de los Globos de Oro fue acompañada por su hijo Pax Jolie-Pitt.