Nueva campaña #HoyNoManejo

El Owners Club de BMW fue el sitio elegido para la presentación de la campaña #HoyNoManejo impulsada por las principales empresas del sector de bebidas, ellas son Diageo, Wines & Spirits, Cervepar, Bebidas del Paraguay, AJ SA, Distribuidora Gloria y Capaba.

La campaña fue creada por la agencia digital Chicha y Limonada, está dirigida a jóvenes adultos e incentiva a salir con amigos pero no conducir si es que se beberán bebidas alcohólicas. Involucra no solo a los consumidores sino también al canal de distribución y venta, quienes podrán escoger siempre otras opciones para no manejar, como los servicios de choferes de empresas especializadas en el rubro, remises o tomándose un taxi.

Asistieron directivos de las marcas participantes, autoridades e invitados especiales.