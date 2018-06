Científica con premio

| Actualidad

Por Marisol Palacios

La científica compatriota Sofía Cañete Portillo ganó el Premio Florabel G. Mullick, otorgado por la Academia Estadounidense y Canadiense de Patología (Uscap, por sus siglas en inglés). Se convierte así en la primera paraguaya y sudamericana en acceder al galardón.

Recibida con honores en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en el 2012, e integrante del equipo de investigación liderado por el Dr. Antonio Cubilla, la médica paraguaya Sofía Cañete Portillo ganó el Premio Florabel G. Mullick, otorgado por la Academia Estadounidense y Canadiense de Patología (United States and Canadian Academy of Pathology, Uscap).

El galardón fue creado en memoria de la Dra. Florabel García Mullick, patóloga española, quien logró ser la primera directora civil del Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. “Tiene como objetivo el reconocimiento al esfuerzo y aporte científico de países con recursos limitados”, cuenta.

Confiesa que cuando le informaron que ganó el premio, se llenó de orgullo, dado que reconozcan su trabajo en el exterior y más aún de pares internacionales que lideran la especialidad fue alcanzar una meta anhelada como paraguaya. “Demostrar que nuestro país puede aportar al mundo trabajos científicos de calidad. Además, fue una satisfacción haber sido elegida ganadora del premio luego de un arduo trabajo y de diferentes obstáculos –culturales y de recursos limitados– que se fueron presentando desde que empecé mi carrera como investigadora”.

Para conceder el premio –que consiste en USD 2500 con el fin de cubrir gastos para la asistencia al congreso y seguir propulsando la carrera de investigación de la persona galardonada–, la academia se encarga de buscar y elegir personas con el perfil adecuado que estén asistiendo y presentando trabajos en el congreso anual. “Ya me habían conocido en los congresos anteriores en los que también presentamos trabajos de investigación del equipo liderado por el Dr. Antonio Cubilla”, explica.

Hace unos cinco años, Cañete decidió trabajar en investigación, en el área de anatomía patológica. Entonces, se presentó en el laboratorio del Dr. Antonio Cubilla y le manifestó su interés de colaborar con él. Afortunadamente fue aceptada e, inmediatamente, pasó a formar parte del equipo de investigación. “El Dr. Antonio Cubilla es una referencia mundial acerca del cáncer de pene. Ha estado desarrollando este tema durante muchos años y esa es la línea de investigación en la que actualmente estoy trabajando”.

Asegura que la incidencia del cáncer de pene es mayor en Sudamérica y, entre ellos, Brasil y el Paraguay lideran las cifras. Es decir, es bastante frecuente en nuestro país. “Esto se debe a varios factores predisponentes, tales como la higiene, las infecciones transmitidas sexualmente (virus del papiloma humano – VPH), las inflamaciones crónicas, el consumo de tabaco, entre otros”.

Cañete –la primera paraguaya en lograr el premio y, también, la primera sudamericana– desde niña ha sentido curiosidad por entender el funcionamiento de lo que nos rodea. Refiere que al comienzo de sus estudios ha tenido el gusto de leer artículos de investigación que le enseñaban no solamente lo básico, sino más allá de simples conceptos. “Siempre me gustó la idea de poder aportar a la salud y hacer lo que esté a mi alcance para poder brindar mejores herramientas y entendimiento de las ciencias”.

Según ella, la investigación en nuestro país está ganando más campo y se está conociendo más acerca de esta área a la que tan poco lugar se le daba, sobre todo, gracias a entidades como el Conacyt, por ejemplo. Pero cree que aún hay un largo y desafiante camino por recorrer para fomentar la investigación en el Paraguay. “Se debe brindar todas las herramientas necesarias para despertar ese interés a todos los que tengan esta capacidad de investigación. Sueño con que todos los niños de nuestro país puedan tener una pizca de conocimiento acerca del pensamiento científico e impulsar a quienes demuestren el interés genuino”.

Así también, considera que se necesitan más investigadores no solamente en el ámbito de las ciencias de la salud, sino en todos los otros aspectos. “En nuestro país existen muchas áreas por explorar por las diferentes ciencias y necesitamos personas que tengan el interés genuino de dar su aporte a la investigación”.

Ahora, su principal meta es promover más la investigación a nivel nacional, crear conciencia sobre esta patología (cáncer de pene) y seguir produciendo trabajos de investigación de calidad y, a través de ellos, poder colaborar con la salud, con la implicancia de brindar mejores opciones diagnósticas y terapéuticas para los pacientes. “Me encantaría resaltar que el principal motor de producción se basa en la excelente guía del experto en el área (en este caso, mi mentor, el Dr. Antonio Cubilla), en el apoyo del entorno tanto a nivel personal-familiar como el profesional y en el interés verdadero hacia la investigación; sin estos componentes, uno no podría avanzar”, concluye.

Investigaciones

La científica compatriota explica que obtuvo el premio gracias a un conjunto de investigaciones que el equipo de estudio –liderado por el Dr. Antonio Cubilla– ha estado presentando desde el 2015 en la Uscap. Este año presentaron cuatro:

1. High Risk HPV Positive Flat Lesions of The Penis with No or Minimal Atypias May Represent Hitherto Unrecognized HPV Driven Early Precancerous Changes.

2. Detection of HPV in Lichen Sclerosus (LS) Associated with Penile Intraepithelial Neoplasia (PeIN). A p16 and Laser Capture Microdissection (LCM)-PCR.

3. The Heterogeneous Morphological Spectrum of Differentiated Penile Intraepithelial Neoplasia (D-PeIN).

4. Lymphocytic Depleted Lichen Sclerosus (LS) is Preferentially Associated with Penile Neoplasia.

