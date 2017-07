ETIQUETAS

Box. 1. Del inglés to box (‘boxear’), se emplea en muchos países de América para designar el deporte de lucha entre dos púgiles. Aunque se documenta ya en la primera mitad del siglo XX, se recomienda usar con preferencia la forma boxeo, mayoritaria en América y única conocida en España. 2. Del inglés box (‘caja’), se emplea en español con diversos sentidos: a) En una cuadra o hipódromo, ‘compartimento para un solo caballo’. b) En un circuito de carreras, ‘zona destinada a la asistencia técnica de los vehículos en carrera’. c) En un hospital, ‘compartimento reservado a los enfermos ingresados en urgencias o que necesitan estar aislados’. d) En diversos establecimientos, ‘compartimento para ofrecer atención individualizada’. Con este sentido es preferible emplear voces españolas, como compartimento, cabina, apartado, reservado, etc. e) En el béisbol, ‘montículo donde se sitúa el lanzador para realizar los lanzamientos’. f) Es superfluo y rechazable su empleo en lugar de las expresiones españolas apartado (o casilla) postal o de correos. 3. El plural es boxes.

Fuente: Diccionario panhispánico de dudas, editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.