ETIQUETAS

Crac. 1. Voz onomatopéyica con que se imita el sonido de algo que se quiebra. No debe usarse para ello la grafía crack, ajena al sistema gráfico español. 2. Se recomienda utilizar también la grafía crac para adaptar la voz inglesa crack, usada en español con los sentidos de ‘cocaína tratada, que se consume en pequeños cristales o piedrecitas que crujen al quemarse’ y ‘deportista o artista de extraordinaria calidad’. Es preferible, no obstante, emplear en lo posible equivalencias españolas, como cocaína en piedra, para la droga, y fuera de serie, número uno, as o fenómeno, para el deportista o artista destacado. 3. En español se usa también la voz crac con el significado de ‘quiebra financiera o comercial’. No debe usarse para ello la voz inglesa crack, ya que, además de no ser española, tampoco es el término correcto en inglés, lengua en la que, con este sentido, se usa crash y no crack. No hay que olvidar, en todo caso, el sinónimo español quiebra. 4. El plural de crac, para todos los sentidos, es cracs.

Fuente: Diccionario panhispánico de dudas, editado por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española.