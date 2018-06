Diversión asegurada

| Teatro.

Por Marlene Aponte Branco

Ocho años en cartelera en Buenos Aires, con funciones llenas y casi dos millones de espectadores posicionan a “Toc toc” entre las puestas más exitosas del teatro argentino, y viene a Asunción para tres funciones.

Para su productor general, Marcelo Bal, el éxito imbatible de “Toc toc” es que lo especial que tiene radica en lo simple que es. “No hay que entender nada, ni concentrarse en el fondo en algo complejo, sino en que es muy divertida a cada momento. Las situaciones que se generan entre los personajes y cada uno particularmente es una locura. Están todos locos”, señala.

El argumento aborda el encuentro de seis pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos que coinciden en el lobby de espera de un reputado psiquiatra, el que, extrañamente, nunca acude a las sesiones. Así, serán ellos mismos quienes hagan sus propias conclusiones en busca de alguna cura para patologías y manías que todos conocemos.

“No es que se toma a modo de burla; de ninguna manera, sino que se hace divertido, estos toc para reírse un poco, sin ofender”, alude Bal respecto al argumento.

Unos años atrás, en Asunción también se realizó esta puesta con éxito. “En Buenos Aires ha batido todos los récords, de año, de cantidad de espectadores. La clave es que la gente no para de reírse, desde que llega hasta que se va”, comenta el director de la puesta, que asegura a los espectadores que vivirán una puesta muy divertida.

“Lo que ha pasado en Buenos Aires, hace ocho años que está en cartelera, llena. Es increíble. Ya la vieron casi dos millones de personas. ¡Es una barbaridad! Cuando pasa esto, se genera un fenómeno social: a quien le preguntes: ‘¿Viste Toc toc?’. ‘Sí. La vi varias veces’. Cuando no estaba involucrado todavía con ‘Toc toc’, me pasaba que me divertía volver a verla, iba con amigos y juntaba gente. No tiene límites de edades. Se ríe un chico joven y la gente grande también; entonces, es muy lindo ver ese clima que se genera en el teatro”, detalla.

Hacer reír no es tan fácil, sobre todo mantenerlo durante toda la obra. “Cuando la gente está necesitada de reírse, de olvidarse de las dificultades de la vida o del momento que está pasando si no son los mejores, no hay muchas claves, creo, para el éxito. Simplemente, cuando uno ve una obra, y se ríe y se ríe, no para de reírse, porque son situaciones todo el tiempo, uno se entrega. Es como que tiene necesidades de divertirse, de reírse y de olvidarse de los malos momentos”, opina Bal.

Los trastornos obsesivos compulsivos (TOC) suelen alterar la vida de las personas, pero en la obra no se ridiculiza. “La gente cuando sale del teatro dice: ‘Yo esto lo tengo’, ‘Una época tuve esto’. ‘Hice esto’, y empiezan a hablar. Es muy gracioso después de la obra”, y confiesa que inclusive él se autodiagnosticó. “Dije: ‘Este lo tuve’. La gente se va haciendo fiel de cada una de estas dificultades, entre comillas, estas formas tan particulares de manejarse. Se hace muy gracioso y tiene realmente un final inesperado, que te va llevando, te va metiendo dentro de la obra, y decís: ‘Esto, ¿cómo termina? Es una locura. Llega un punto en que no da para más. Viene un final que realmente es digno de verse”, invita.

Ernesto Claudio, Lara Ruiz, Martín Salazar, Sabrina Carballo, Luciana Dulitzky y Diego Freigedo son los actores que representarán cada personaje, bajo la dirección de Lía Jelin. “Hay algunas cosas mágicas que pasan en el teatro o en los equipos en general, cuando la obra supera a los integrantes, a los artistas. Esto es un éxito enorme, porque si bien son excelentes artistas todos, no son los artistas más conocidos de la Argentina. Ese es el logro del autor que lleva, independientemente de quiénes sean esos artistas, conocidos o no, logra que te maten de la risa realmente. Pasa en los buenos equipos. Los buenos equipos, cuando no tienen al mejor número 10, al mejor arquero, pero funciona en equipo, y la obra, particularmente, es tan graciosa, como para que no sea necesario contar con nombres, sino la gente va a ver ‘Toc toc’”, destaca acerca de los actores que subirán a escena.

“No se lo pierdan. Los vamos a estar esperando. Les recomiendo porque es muy buena, para reírse, y es para todas las edades”, recalca Bal invitando a todos a ir al teatro.

Tres funciones en Asunción

“Toc toc” subirá a escena del teatro del Hotel Guaraní (Oliva esq. Independencia Nacional) el viernes 29 y el sábado 30 de junio, a las 21:00; y el domingo 1 de julio, a las 20:00. Esta es otra propuesta de Tres Palos Entertainment.

La pieza fue originalmente escrita y dirigida por el dramaturgo francés Laurent Baffie, en 2005.

Fotos: Gentileza.