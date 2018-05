Por Luis Verón

El canto mayor

Se cumplieron 170 años de la entrega al Paraguay del Himno Nacional escrito por el poeta uruguayo Francisco Acuña de Figueroa. Es pues, momento propicio para recordar ese hecho y las circunstancias que rodearon a uno de nuestros principales símbolos nacionales.

El primer intento de dotar a nuestro país de un himno que cantara las glorias nacionales fue el que llevaba una letra del poeta Anastasio Rolón, con música de Antonio María Quintana en 1845. Más o menos en la misma época, otras letras trataron de imponerse como tal, como el caso de la Canción Patriótica paraguaya y la Canción de la Independencia. Para dotar al país de un himno nacional, el presidente Carlos Antonio López solicitó al poeta argentino Vicente López, autor del himno de su país, la letra a ser utilizada para el canto nacional paraguayo. El poeta López solicitó en pago la suma de 1000 pesos fuertes, pero el Gobierno paraguayo rechazó esa propuesta.

Enterado de tal situación, el poeta uruguayo, también autor del himno de su país, ofreció al presidente López la letra destinada a ser la de nuestro Himno Nacional.

Hasta 1934, la interpretación del Himno Nacional era motivo de innumerables situaciones que mostraba la caótica situación musical de ese simbólico canto. El problema o los problemas eran las distintas versiones existentes, pues la partitura original se había perdido durante la Guerra contra la Triple Alianza. Ante la anarquía existente en la interpretación, tanto de la letra como de la música, llevó a importantes personalidades, preocupadas por dotar a nuestro Himno de una versión única y válida. Por eso promovieron la búsqueda de la versión auténtica del canto nacional. Esa búsqueda se llevó a cabo por medio de una encuesta promovida por el Instituto Paraguayo y realizada por el Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción Pública.

Para recabar los datos y dilucidar los puntos oscuros y confusos de las versiones del Himno, se hizo una encuesta, en 1923, especialmente entre los sobrevivientes de la guerra. Esta encuesta tenía una veintena de preguntas, cinco de ellas referidas a la letra y quince a la música del Himno.

Las preguntas... El cuestionario sobre la letra y la música incluían las siguientes preguntas: ¿el texto actual del Himno patrio es el mismo del original del poeta Francisco Acuña de Figueroa?; en caso contrario, ¿cuáles son las modificaciones?, ¿quién es el autor de las mismas?, ¿es el propio Acuña de Figueroa o fueron hechas en el Paraguay, por quién y en qué fecha?, ¿por qué no fue promulgado inmediatamente sino después de más de siete años?, ¿fue por falta de música?, ¿hubo otro himno anterior o posterior antes de la guerra?, ¿cuál o cuáles fueron y quién o quiénes son sus autores? Por su parte, las preguntas sobre la música eran: ¿con qué música se cantaba?, ¿quién pudo ser el autor de la misma?, ¿desde cuándo se cantó el himno de Figueroa?, ¿tuvo o no desde un principio música propia? En caso contrario, ¿con qué música se cantaba? En el mismo caso, ¿desde cuándo se cantó con su música actual?, ¿tuvo siempre la misma introducción estilo “Marsellesa” con que se ejecuta actualmente o fue agregada con posterioridad? En tal caso, ¿cuándo y por quién?, ¿existe el original de dicha música?, ¿dónde está?, ¿qué reproducciones se hicieron o editaron de la misma y de sus diversos arreglos por Cavedagni, Guerrero, Pellegrini, etc.?, ¿tuvo alguna participación en dichos arreglos el jefe de las bandas brasileñas Antonio de Nassimento?, ¿qué grado de autenticidad tienen estas reproducciones o arreglos?, ¿cuándo se hizo la primera reproducción de la música del Himno y por orden de quién?, ¿hubo otras canciones patrióticas después de la guerra?, ¿cuáles son su música y su letra?, ¿quiénes son sus autores?, ¿qué publicaciones y estudios se han hecho al respecto?

Y sus repuestas... El resultado de la encuesta determinó que el autor de la letra de nuestro Himno Nacional fue don Francisco Acuña de Figueroa, pero respecto a la música, si bien se consideró restaurada fielmente por el maestro Remberto Giménez, no pudo establecerse quién fue el verdadero autor, si el francés Francisco Sauvageot de Dupuis o el italiano José Debali. Según el historiador Juan Francisco Pérez Acosta, la restauración del maestro Giménez fue realizada “compulsando las restauraciones que hicieron, por una parte, el maestro Luis Cavedagni, en 1874, con el testimonio de los sobrevivientes y, por otra, los de Cantalicio Guerrero y el arreglo del maestro Niccolino Pellegrini”. Todas estas restauraciones, Giménez “las ha sintetizado en una versión de la música del Himno hecha con la mira de corregir algunos defectos técnicos y uniformar su conocimiento y enseñanza”.

La restauración del maestro Remberto Giménez fue oficializada por decreto del Poder Ejecutivo del 12 de mayo de 1934.

