Por Nancy Duré Cáceres, ABC Color

Taiwán otorga nuevamente becas para jóvenes paraguayos interesados en estudiar o realizar posgrados fuera del país.

El Gobierno de la República de China (Taiwán), a través de su embajada en el Paraguay, dio a conocer las becas disponibles para el periodo académico 2017-2018, tanto para estudios de grado como de posgrado, en diversas áreas. La ayuda también contempla el estudio del idioma mandarín en universidades de Taiwán.

Actualmente, Taiwán dispone de 156 universidades e institutos superiores públicos y privados, los cuales se caracterizan por la excelencia en la educación, que les suma prestigio para atraer mejores estudiantes y profesores.

El embajador taiwanés Alexander Yui invita a los jóvenes paraguayos a capacitarse en su país y aprovechar la diversidad de oportunidades que ofrece dicho Gobierno.

La primera secretaria Angelina Liu también convoca a los jóvenes a “explorar Asia”. “Las puertas están abiertas”, expresa. “El chino mandarín va camino a convertirse en el idioma universal, por lo tanto, es muy importante que los jóvenes aprendan este idioma o conozcan el país”, indica.

Dice que su país ofrece una diversidad cultural muy importante. Tras décadas de historia, se forjó como uno de los países con más pluralidad formativa. De hecho, la universidad es una mezcla muy interesante de estudiantes que vienen de todas las regiones de China; cada uno de ellos tiene sus propias costumbres, platos preferidos y acentos. Solo con prestar atención uno puede darse cuenta de esas diferencias y comprender muchas de las variantes regionales.

En cuanto a la educación, para ellos, es crucial; es la base para una vida mejor, y determina el futuro y éxito de una persona. Abren sus puertas para que otras personas puedan conocerlos y aprovechar la educación que imparten. Es así que los alumnos extranjeros proceden de más de 200 países del mundo, entre los que se destacan Corea del Sur, Estados Unidos, Tailandia y Rusia. Los jóvenes que acuden a Taiwán a formarse se decantan, principalmente, por las titulaciones vinculadas con el país asiático, como el idioma, la historia, la medicina tradicional, aunque en los últimos años comenzaron a matricularse en especialidades relacionadas con la investigación científica e ingeniería.

Los estudios de grado y posgrado que ofrecen para Paraguay son: becas para estudios de maestría y doctorado, becas del Fondo para la Cooperación y Desarrollo Internacional (ICDF, por sus siglas en inglés) - Licenciatura en Medicina, becas Huayu, becas para el Programa de Maestría Ejecutiva de Estudios de Asia-Pacífico a Distancia.

Desde 1991 hasta la fecha, el Gobierno taiwanés ofreció 304 becas completas a jóvenes paraguayos para que sigan sus estudios en el país asiático y alrededor de 100 estudiantes ya regresaron con sus títulos en mano.

Tal es el caso de Martín Monzón, Josías Ayoroa y Julio Arrúa, quienes trajeron títulos de Ingeniería Industrial y Administración de Negocios. Gonzalo Jiménez, actualmente, está estudiando Ingeniería Informática. Ellos recuerdan su paso por la lejana Taiwán. Las palabras, al principio, les parecían extrañas. Claro que, al poco tiempo, uno se acostumbra y entra en el ritmo de las universidades. “No hay nada a lo que uno no se pueda adaptar”, coinciden los jóvenes.

Quizá, la comida. Para Josías y Julio, no fue muy complicado, aunque para Martín, si un poco difícil. “La sopa de fideos con carne vacuna era imposible para mí, pero con el tiempo pasa y uno se va adaptando, tanto que hoy es uno de mis platos preferidos”.

La primera secretaria Avelina Liu dice que, en Taiwán, todo lo que uno quiera consumir puede encontrar. “Chipá guasu y sopa paraguaya todavía no tenemos”, afirma, entre risas.

Si tuvieran que dar un consejo a alguien que está a punto de llegar al país para estudiar chino, sería el siguiente: “No te preocupes tanto”. Antes de poner un pie en Taiwán, casi todos los extranjeros llevan en su maleta preocupaciones que poco a poco van cayendo por su propio peso. “Taiwán es muy amigable y sencilla. No hay nada fuera de lo común. Las personas se relacionan igual que en todo el mundo”, sostiene Liu. Pero esto no significa que el país no esté lleno de pequeños retos diarios y enormes desafíos a largo plazo. En la perseverancia y dedicación radica el éxito. Y, sobre todo, escuchar mucho, hablar mucho y no tener miedo a cometer errores.

Embajada de la República de China (Taiwán)

Teléfono: (021) 662-500, int. 128

E-mail: educacionroc@gmail.com

Facebook: Estudiar en Taiwán

http://www.taiwanembassy.org/py

http://www.estudiarentaiwan.org

ndure@abc.com.py

Fotos ABC Color/Javier Cristaldo/Gentileza.