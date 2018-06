Por Ignacio Teodoro

ARIES

21 marzo - 20 abril

Dejá a un lado tu resquemor y, aunque solo sea por una vez, cedé. Acudir a la ayuda de esa persona con la que hace tiempo tuviste serios problemas te servirá para matar dos pájaros de un tiro: resolverás el entuerto en el que te hallás y recuperarás una vieja amistad.

TAURO

21 abril – 20 mayo

No debés permitir que los problemas del ámbito familiar te acaben afectando durante la jornada, porque no tendrá nada que ver contigo ni con tu pareja. Si tenés algo que discutir, procurá, sobre todo, no dejarte llevar por los nervios.

GÉMINIS

21 mayo – 21 junio

Llevás una temporada viviendo y trabajando a tope, y el cuerpo te empieza a exigir un descanso. Proponete practicar algo de relajación y procurá fijarte límites. En el plano sentimental, debés tomar una decisión importante que no conviene retrasar más.

CÁNCER

22 junio – 22 julio

Hoy no será un buen día, y desearás que pase cuanto antes. Un desafortunado encuentro con una persona del pasado sacará a la luz algún recuerdo negativo. La seguridad en vos mismo y el apoyo incondicional de tu pareja y familia harán que no sufras ninguna consecuencia desagradable.

LEO

23 julio – 22 agosto

Buen momento a nivel personal y, sobre todo, profesional. Encontrarás muchas facilidades para conseguir buenos contactos y lograrás beneficios con rapidez. En el amor, estás esperando respuestas y puede haber llegado la hora de escuchar.

VIRGO

23 agosto - 21 setiembre

Las buenas y viejas amistades sabrán llenar el vacío provocado por tus vaivenes sentimentales, y hasta es posible que tengas una relación duradera con alguna de ellas. Físicamente, las articulaciones te molestarán.

LIBRA

22 setiembre – 22 octubre

Tu estado de ánimo mejora, estás de buen humor, y pensás en materializar nuevos proyectos y aspiraciones en los que hasta hace poco ni siquiera pensabas. Eso sí, delimitá claramente los pros y los contras de esas empresas que pensás acometer.

ESCORPIO

23 octubre – 21 noviembre

Gracias al influjo de Neptuno en tu signo mostrarás tu cara más protectora con la pareja, encantada de tenerte ahí siempre cuando lo necesite, pero al tiempo buscarás dar rienda suelta a tus ideas más románticas e idealizadas sobre la vida en común.

SAGITARIO

22 noviembre – 22 diciembre

Resolverás tus problemas de trabajo con seguridad y precisión, por muy complicadas que sean las situaciones. Recibirás una agradable sorpresa por parte de la persona amada. Sentirás tus emociones y sentimientos a flor de piel.

CAPRICORNIO

23 diciembre – 21 enero

Momento ideal para practicar deportes, debido a una sobrecarga de energía positiva que te va a desbordar por completo. Te sentirás absolutamente capaz de todo reto que se te proponga. Cuidadito con los excesos, que pasan factura.

ACUARIO

22 enero - 21 febrero

Te verás envuelto en ciertas situaciones desagradables y tendrás que responder con más firmeza de la habitual. En el plano laboral, pueden seleccionarte para algo que esperabas; no dejes escapar las oportunidades que se te van a presentar.

PISCIS

22 febrero – 20 marzo

Aunque tu ritmo vital está más bajo que de costumbre, tus objetivos profesionales siguen cumpliéndose. Continuá por ese camino y todo volverá a ser como antes. En lo personal, notarás que alguien de tu entorno social se va acercando cada vez más.