LA CANASTA MECÁNICA

¿CALIDAD DE VIDA EN VÍAS DE EXTINCIÓN?.- Las ciudades siempre son entornos sociales que reflejan la cultura, inteligencia y educación de sus moradores. Lo que Asunción refleja hoy es gran torpeza edilicia, desordenado crecimiento urbanístico, y la incapacidad de planificar la ciudad bajo criterios de calidad de vida y sustentabilidad. Nuestra sociedad parece incapaz de evaluar el daño que producimos como seres humanos.

Existe un deterioro ambiental y paisajístico alarmante. Estamos a expensas de las decisiones arbitrarias tomadas por algunos concejales de la Junta Municipal, que evidencian mentalidad mezquina, miope, desligada de las circunstancias y realidades de nuestra ciudad. Es un desatino alentar el incremento de locales comerciales y la construcción de edificios altos en barrios de casas familiares, considerando que ya tenemos problemas cloacales, de abastecimiento de agua, energía eléctrica y recolección de residuos. La ciudadanía contribuyente debe imponer límites y exigirle al municipio que se debatan, en consulta colectiva, los códigos de ordenamiento urbano. Eso se puede hacer vía internet. Es inadmisible que la Municipalidad permita la invasión de empresas comerciales en barrios hogareños. Es una agresión a la calidad de vida de tranquilas vecindades, donde crecieron varias generaciones de familias que compartieron juegos de infancia con los amigos de siempre. Para luchar contra este atropello comercial insensible, se están juntando activistas defensores de muchos barrios. El dinámico vecindario de Recoleta, agrupado bajo el nombre de Vecinos Unidos, está dispuesto a defender su espacio ecoambiental familiar. Demolición si no cumplen las normas que les protegen. Irreductibles, están decididos a repuntar a the walking killers de su calidad de vida. No van a someterse a la apertura de bares, discotecas, pubs y negocios de distinta laya que venden alcohol al lado de sus viviendas. No aceptan la habilitación del Paseo Comercial La Boquería, un centro comercial de comidas. Exigen que el Long Beach Pub y el Dalton Bar se vayan a otra zona no residencial, a producir ruidos molestos que no permiten dormir hasta la madrugada. Denuncian ilegalidades, tienen argumentos y datos sólidos. Rechazan el modo de actuar del concejal Nenecho Rodríguez , quien en el mes de mayo, por medio de una minuta verbal, solicitó a la Intendencia Municipal que remita en carácter urgente, en un plazo no mayor de ocho días, todos los antecedentes de los expedientes relacionados con la señora Alicia Moreira, con relación al inmueble de su propiedad, para la habilitación de un Paseo Comercial denominado La Boquería.

¿A quiénes representa este concejal? ¿A los numerosos Vecinos Unidos y sus familias, que se sienten atropelladas porque no se respeta el área residencial donde habitan según el plan regulador de la ciudad? ¿O a un grupo de comerciantes que puede ir a instalar su negocio en otra zona no residencial?

¿A cuántos votantes realmente representa la concejala presidenta de la Comisión de Planificación, Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Pepa Kostianovsky? ¿A unos cuantos empresarios constructores de torres? ¿A los comerciantes que no cumplen las ordenanzas municipales? ¿A las numerosas familias que pueblan los barrios tradicionales, que defienden su calidad de vida atacada por la desconsideración mercantil?

Con espíritu de servicio a los demás, se puede construir una urbe respetuosa de las personas en sus barrios, en sus hogares de casas bajas, amigable con el medioambiente y organizada en zonas especiales para oficinas, comercios y diversión.

